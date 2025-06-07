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Более 30 тыс. человек остаются без электричества из-за сильного землетрясения в Чили

07 июня 2025 10:35
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Более 30 тысяч человек остаются без электричества из-за сильного землетрясения, которое произошло в Чили. Подземные толчки силой около семи потрясли северную часть страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 тыс. человек остаются без электричества из-за сильного землетрясения в Чили-2

В двух городах, которые оказались возле эпицентра стихии зафиксированы разрушения. Правительственные комиссии сейчас пытаются определить размер и масштабы ущерба. Была остановлена работа учреждений, люди в панике выбегали из офисов и вынуждены были несколько часов провести под открытым небом. Информации о жертвах и пострадавших нет. Некоторые шоссе и мосты до сих закрыты из-за сильных повреждений. Сейсмологи предупреждают о высоком риске схода многочисленных оползней.

# Чили # Новости Чили # Землетрясение

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