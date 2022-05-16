​Лукашенко предложил ОДКБ пойти по пути Китая в информационной борьбе

Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ.
Встреча лидеров длилась около четырех часов и отметилась обширной повесткой. Очевидно, что актуальных вопросов по безопасности в регионе накопилось немало. Самое время обсудить меры совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем более это первый с 2019-го полностью очный разговор.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понятно, что против нас развернута сейчас гибридная война с составляющей частью, в которой основной является информационная война. Для того чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы. Притом надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете. Соответствующие задачи должны быть поставлены всем – внешнеполитическим ведомствам, спецслужбам и Секретариату ОДКБ.
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