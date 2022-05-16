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Владимир Путин: наблюдается небывалый всплеск оголтелой русофобии в западном обществе

16 мая 2022 18:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ.  

Владимир Путин: наблюдается небывалый всплеск оголтелой русофобии в западном обществе-1

Встреча лидеров длилась около четырех часов и отметилась обширной повесткой. Очевидно, что актуальных вопросов по безопасности в регионе накопилось немало. Самое время обсудить меры совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем более, это первый с 2019-го полностью очный разговор.  

Общих для всего региона угроз, хотя иногда и неочевидных, хватает. Одну из них обозначил президент России – историческая несправедливость и попытки очернить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Вопрос перерастает из моральной плоскости в военно-политическую.  

Владимир Путин: наблюдается небывалый всплеск оголтелой русофобии в западном обществе-4

Владимир Путин, президент России:
Особо подчеркну приоритетную задачу вместе защищать память о Победе в Великой Отечественной войне, о подвиге наших народов ценой огромных и невосполнимых жертв, спасших мир от нацизма, противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей. Это исключительно важно именно сейчас, когда в ряде стран Европы варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещается возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал Победу и победил.  

К сожалению, в соседней с нами стране, в Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. Все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах, в западном обществе.  

Владимир Путин: наблюдается небывалый всплеск оголтелой русофобии в западном обществе-7

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ксения Худолей # Фотофакт

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