Владимир Путин: наблюдается небывалый всплеск оголтелой русофобии в западном обществе

Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ.
Встреча лидеров длилась около четырех часов и отметилась обширной повесткой. Очевидно, что актуальных вопросов по безопасности в регионе накопилось немало. Самое время обсудить меры совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем более, это первый с 2019-го полностью очный разговор.
Общих для всего региона угроз, хотя иногда и неочевидных, хватает. Одну из них обозначил президент России – историческая несправедливость и попытки очернить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Вопрос перерастает из моральной плоскости в военно-политическую.
Владимир Путин, президент России:
Особо подчеркну приоритетную задачу вместе защищать память о Победе в Великой Отечественной войне, о подвиге наших народов ценой огромных и невосполнимых жертв, спасших мир от нацизма, противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей. Это исключительно важно именно сейчас, когда в ряде стран Европы варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещается возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал Победу и победил.
К сожалению, в соседней с нами стране, в Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. Все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах, в западном обществе.