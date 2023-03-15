«Будем вместе бороться против их дьявольской политики». Иранский журналист рассказал, что думает о Беларуси

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим поездку Александра Лукашенко в Иран, перспективы Востока и День Конституции в Беларуси. В гостях заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь» Егор Макаревич и международный иранский журналист Хаял Муаззин.

Хаял Муаззин, международный иранский журналист:

В иранских СМИ и политических кругах визит господина Александра Лукашенко оценивается на очень высоком уровне, потому что в мире, как мы знаем, создается новый альянс, который против европейских стран, а также НАТО. И в этом альянсе, новом мировом порядке отношения Беларуси с Ираном очень-очень важны. И так у нас были очень хорошие отношения между Беларусью и Ираном, а после этого визита начнется новая эра белорусско-иранских отношений.

Визит Александра Лукашенко оценивается на очень высоком уровне.

Я наблюдал до его поездки в Иран, что его визит беспокоил даже Америку. Его политическая активность на международной арене очень беспокоила западные страны. Их раньше беспокоили российско-иранские отношения, плюс укрепление белорусско-иранских отношений их очень сильно беспокоит.

Григорий Азаренок:

Чем Беларусь интересна Ирану? Нельзя сказать, что у нас схожие политические модели, но в мировоззрении, мне кажется, мы сходимся. Мы не приемлем глобальный мировой беспорядок, маразм американский, мы не приемлем давление на чужие страны, санкции. При этом мы открыты миру для экономики, для дружбы, для процветания любых народов, но не приемлем этой гегемонии. Вы видите сходство? Хотя, казалось бы, тысячи километров разделяют Ближний Восток от Восточной Европы, но тем не менее есть ли это сходство?