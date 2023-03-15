«Произошёл бы такой раздрай». Что было бы сейчас с Беларусью, если бы не выбрали Президента Лукашенко?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим поездку Александра Лукашенко в Иран, перспективы Востока и День Конституции в Беларуси. В гостях заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь» Егор Макаревич и международный иранский журналист Хаял Муаззин.
Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:
Почему в 2021 году Президент на протяжении работы Конституционной комиссии и всего нашего конституционного реформирования не раз поднимал вопрос о перераспределении полномочий? Тут важно понимать историческую ретроспективу. Тогда, в 90-е годы, когда мы по сути находились на заре своей государственности, важно было сконцентрировать власть в руках одного человека, в руках одного института. Если бы этого не было бы, произошел бы такой раздрай, что страна бы не смогла реализовывать эффективно социальную, экономическую и иные виды политик. Мы по сути сформировали наше общество.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот просто мое мнение, никого не хочу обидеть, но я считаю годы нашей независимости с июля 1994 года. С 1991 по 1994 годы у нас не было государства.
Егор Макаревич:
Действительно, это определенная смута, вы правильно говорите. Если бы тогда не было тех решений и этого действующего проекта Конституции, не было бы сегодня Беларуси. И народ тогда сделал свой выбор, проголосовал за Президента и те изменения, которые были внесены главой государства в наш Основной закон. Поэтому сегодня мы видим, что государство сформировалось, у нас есть крепкий фундамент, в том числе и правовой. Президент тогда Конституционной комиссии поставил задачу перераспределения полномочий, что в принципе сегодня и отражено в нашем Основном законе.
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