«Произошёл бы такой раздрай». Что было бы сейчас с Беларусью, если бы не выбрали Президента Лукашенко?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим поездку Александра Лукашенко в Иран, перспективы Востока и День Конституции в Беларуси. В гостях заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь» Егор Макаревич и международный иранский журналист Хаял Муаззин.

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:

Почему в 2021 году Президент на протяжении работы Конституционной комиссии и всего нашего конституционного реформирования не раз поднимал вопрос о перераспределении полномочий? Тут важно понимать историческую ретроспективу. Тогда, в 90-е годы, когда мы по сути находились на заре своей государственности, важно было сконцентрировать власть в руках одного человека, в руках одного института. Если бы этого не было бы, произошел бы такой раздрай, что страна бы не смогла реализовывать эффективно социальную, экономическую и иные виды политик. Мы по сути сформировали наше общество.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот просто мое мнение, никого не хочу обидеть, но я считаю годы нашей независимости с июля 1994 года. С 1991 по 1994 годы у нас не было государства.