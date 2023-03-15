Азарёнок: вся политическая элитка была против народно избранного Президента

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:

Что значит для белорусов и белорусского народа этот праздник? Это дань уважения нашей белорусской государственности. Ведь, наверное, до 2020 года и о государственных символах, и о таком важном элементе в нашей стране, как Конституция, белорусы часто не задумывались, хотя после событий 2020 года мы дали переоценку этим важнейшим столпам нашей государственности. Сегодня этот праздник – день нашей победы во многом, потому что белорусский народ в 2022 году на референдуме… Подчеркну, что более 82 % пришедших на референдум поддержали те изменения и дополнения, которые были вынесены на референдум именно главой государства, поэтому это еще раз показывает, что наша власть в стране поддерживается народом, что народ разделяет курс, который сегодня есть. И самое главное, что и тогда, год назад, когда изменения и дополнения вступили в силу, и в 2020 году мы всегда стремились к тому, чтобы на наших улицах всегда были мир, порядок и спокойствие. Это как раз основа изменений в нашу Конституцию, это то, что мы видим через два года после этого процесса. Мы видим, что Беларусь, несмотря на всю сложную геополитическую обстановку, сохраняет мир, спокойствие и стабильность именно благодаря и главе государства, и тем изменениям и дополнениям, которые мы внесли в наш Основной закон.