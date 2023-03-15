Азарёнок: вся политическая элитка была против народно избранного Президента

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим поездку Александра Лукашенко в Иран, перспективы Востока и День Конституции в Беларуси. В гостях заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь» Егор Макаревич и международный иранский журналист Хаял Муаззин.
Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:
Что значит для белорусов и белорусского народа этот праздник? Это дань уважения нашей белорусской государственности. Ведь, наверное, до 2020 года и о государственных символах, и о таком важном элементе в нашей стране, как Конституция, белорусы часто не задумывались, хотя после событий 2020 года мы дали переоценку этим важнейшим столпам нашей государственности. Сегодня этот праздник – день нашей победы во многом, потому что белорусский народ в 2022 году на референдуме… Подчеркну, что более 82 % пришедших на референдум поддержали те изменения и дополнения, которые были вынесены на референдум именно главой государства, поэтому это еще раз показывает, что наша власть в стране поддерживается народом, что народ разделяет курс, который сегодня есть. И самое главное, что и тогда, год назад, когда изменения и дополнения вступили в силу, и в 2020 году мы всегда стремились к тому, чтобы на наших улицах всегда были мир, порядок и спокойствие. Это как раз основа изменений в нашу Конституцию, это то, что мы видим через два года после этого процесса. Мы видим, что Беларусь, несмотря на всю сложную геополитическую обстановку, сохраняет мир, спокойствие и стабильность именно благодаря и главе государства, и тем изменениям и дополнениям, которые мы внесли в наш Основной закон.
Григорий Азаренок, СТВ:
Немножко углубимся в историю. Просим вспомнить те времена. 1996 год, 15 марта – Конституция вступила в силу, до этого прошло несколько референдумов: первый – по символике, языку и отношениям с Россией, второй – по изменениям в Конституцию. Референдум – сейчас мы это изучаем в учебниках истории и так далее. Вы понимаете, что тогда вообще произошло? Вся политическая элитка, вся политическая система были против народно избранного Президента. Все. Парламент, СМИ, силовики непонятно кому подчинялись. И в этих условиях, опираясь только на волю народа и свою железную волю, Александр Лукашенко выстроил новое государство. Государство не делячества, не рваческого бизнеса, не разврата, похабщины и всякой дряни, а государство, основанное на настоящих, традиционных, сильных наших ценностях, с сильной вертикальной властью. И после этого, основываясь на эту Конституцию… Прошли десятилетия, потом уже были наука, медицина, наши спортивные достижения, образование – это все тогда было заложено в яростной борьбе.
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