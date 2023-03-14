От «неопытного Володи» до «гниды». Как белорусско-украинские отношения оказались в худшей точке за 30 лет?

Новое – не значит лучшее. После победы на выборах Владимира Зеленского белорусская сторона предприняла все усилия, чтобы установить доверительные контакты с украинской властью, добиться выполнения Минских соглашений и завершить тлеющий военный конфликт. Однако всего за четыре года от двусторонних визитов и участия в форумах добрососедства Украина перешла к подготовке террористических актов против нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как поэтапно ухудшались белорусско-украинские отношения при Владимире Зеленском, вспомнил Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Какую задачу выполняет сегодня украинский МИД? Они просят денег, и в каждой стране ЕС работает их посольство, которое через акции протеста, провокации, угрозы требует выделения средств, танков, самолетов от конкретного государства. То же самое делает Польша и Прибалтика, но уже на уровне центральных органов ЕС. Суть в том, что американцы создали внутри Европы группу из новых стран, чтобы давить на Францию и Германию и выкачивать оттуда ресурсы.

А уличные акции с украинцами – это фон, такая постоянная истерика. То они краской обмажутся, то привезут сгоревший танк, и все это имитирует общественное мнение в Европе, что европейцы прямо спать не могут, так хотят воевать с Россией. Но это все пропаганда и оскорбления. А может ли МИД Украины решать какие-то более сложные задачи? Вот им надо выстраивать отношения с Беларусью, у нас 1 000 километров границы. И было 5,5 миллиарда долларов товарооборота при Порошенко. Вроде бы большие деньги, но теперь это копейки, потому что за год СВО Украина получили от стран НАТО 150 миллиардов помощи, из них треть оружием или кредитами на его закупки, а все остальное – на государственные расходы. То есть пока идут такие вливания, у них нет никаких экономических причин с нами дружить. И, в принципе, нет стимулов завершать эту войну, потому что пока идут активные боевые действия, сохраняется и высокий уровень финансирования. Все это очень затрудняет переговоры, потому что верхушке они невыгодны, люди могут лишиться доходов. А вот сами военные, за счет которых эскалация все время поддерживается, такому раскладу явно не рады.

Вот на кадрах Бахмут – это мясорубка, куда загоняют армию. Такое бросание на убой порождает противоречия, но американцы их наверняка тоже видят, и вы помните, как после Нового года начались массовые аресты коррупционеров в оборонных структурах, а потом начали проводить перестановки в Генштабе. Но возьмем наши отношения в мирное время. Что они делали в 2020-м? Они первые в одностороннем порядке ввели против Беларуси санкции и начали размещать у себя наших эмигрантов. Было официальное постановление Верховной рады, за которое партия Зеленского «Слуга народа» проголосовала и признала наши выборы нелегитимными, а режим – преступным. В 2021 году Беларусь была официально названа МИДом Украины враждебным государством, еще за три месяца до СВО. А в марте 2022-го они начали создавать белорусские формирования. Сначала из тех, кто раньше воевал в АТО, а потом развернули массовую вербовку в Польше в батальон Калиновского. Дальше на белорусскую границу поставили тероборону – это не военные, это сброд, который не имеет никакого отношения к охране границ, то они пьяные, то крутят пальцы нашим пограничникам, то у них небоевые потери, самострелы, самоподрывы.

Вот они повесили бело-красно-белый флаг на погранпереходе.

Вот чучело русского солдата.

А вот плакат, что белорусы – это оккупанты. И это мы не берем украинское телевидение, где каждый день рассказывают, что белорусы – враги, что от нас будет наступление. Вот какие древоземляные убежища строят на Волыни. Что называется, из веток и палок.

И вот на таком прекрасном фоне Зеленский вдруг предложил Беларуси акт о ненападении. Понятно, что никаких теплых чувств к нам нет. А для чего это? Похоже, они собирали резервы для наступления, и им надо было снять все что можно с северной границы. Как мы знаем, не договорились, и поэтому там теперь ставят минные поля и взрывают дороги. Мог ли наш Президент подписать такой договор о ненападении? Если бы это было частью мирного процесса с Россией, чтобы и мы, и Украина, и Россия получили гарантии, все отвели войска на какие-то линии, то вполне. Но для Украины это была тактика, чтобы решить задачу прорыва фронта, например, в Запорожье, накопить там группировку. И чем это подтверждается?

Тем, что они одновременно с этими скрытыми переговорами по линии МИДа готовили громкий теракт в Мачулищах и захват заложников в Брянске. Для чего? Видимо, это было средство давления во время переговоров – давайте с нами довариваться, а не то мы вам устроим. И устроили, причем Брянск тоже выбран неслучайно. От точки теракта 90 километров до Гомеля, и, как говорят, там тоже были задействованы белорусские наемники. А зачем? Может, их надо было обкатать перед таким же заходом на территорию Беларуси?

Но во всем этом есть один забавный момент. К Зеленскому на колени под разным предлогом пытались посадить Тихановскую – и так, и эдак, засылали гонцов, предлагали открыть в Киеве посольство, раздавать паспорта. Но почему-то Зеленский с ней не встречался и никого от них не принял. Это вызывало просто ярость у офиса Тихановской, они писали, что Зеленский продался Лукашенко и поэтому Киев не хочет у нас демократии. Но что оказалось в итоге? Когда была попытка теракта в Мачулищах, ответственность за теракт взял на себя «Байпол» – это бывшие силовики, которые сидят в Польше. А до этого мы вам показывали, как в Бахмут поехал Зенон Позняк и начал рассказывать, что белорусы готовы к войне, но только во главе не с Тихановской, а с ним.

О чем все это говорит? Что Украина работает с белорусской эмиграцией, но только с той частью, которая сидит в Польше, то есть с польскими спецслужбами. Сегодня это одна команда, а Тихановскую как представителя Литвы на эту поляну не пускают. И не пустят. Потому что полякам надо усиливать собственное влияние, мы для них сфера интересов, и вот они выращивают себе смену – это батальон Калиновского и «Байпол» как такой штаб подрывнойной работы, но у них проблема с лидером. Бывший министр культуры Латушко себя в этой роли не оправдал, Зенон Позняк тоже староват, потом они нашли бывшего военного, но тот оказался с российским паспортом. И нормального лидера у них до сих пор нет, поэтому они всячески тормозят Тихановскую. Но, безусловно, то, что они участвовали в теракте, это их сильно измазало. Это уже не мирные перемены, это интервенция с двух сторон, из Украины и из Польши, вот так они видят смену власти в Беларуси. Готовы ли вы поддержать этих прекрасных людей, которые даже не скрывают, на кого работают, – наверно, нет.

Но внутри страны у нас осталась радикальная группа, которая сидит тихо – это уже не просто несогласные, а полицаи, которые открыто рассчитывают на смену власти вооруженным путем. Вот из них все время пытаются вербовать подполье. Но если вы обычный гражданин, вы им особо не интересны. А вот если вы работаете в государственной системе, особенно в силовых структурах, знакомы с методами оперативной работы, имеете доступ к госсекретам – вы их основная цель. И поэтому, опять же, неслучайно у нас ввели смертную казнь за госизмену для данных категорий – Президент подписал поправки в Уголовный кодекс. Это значит, каждый, кого они завербуют, должен понимать – в случае провала он не получит 15-20 лет, а потом выйдет раньше, если вдруг власть поменяется, станет героем, получит награду. Нет, скорее всего, он не доживет до этих событий.