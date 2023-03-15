В 2020-м Беларусь могла стать второй Украиной! Обсудили Азарёнок и Макаревич

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим поездку Александра Лукашенко в Иран, перспективы Востока и День Конституции в Беларуси. В гостях заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь» Егор Макаревич и международный иранский журналист Хаял Муаззин.

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:

Вернусь к 2020 году. Мы были свидетелями того, как люди, которые тогда называли себя «цветом белорусской нации», кричали о переменах. И чем эти перемены они всегда обосновывали? Я, когда был в любой аудитории (студенческая, рабочая – неважно) – Конституция, Конституция, Конституция. Какое тогда было принято решение на уровне власти? Мы идем к ВНС, которое у нас прошло в феврале 2021 года, там мы определяем свою траекторию на пятилетку, а затем решение ВНС – это изменение в Конституцию. Уже на таком ярком примере белорусская власть показала, что если вы хотите изменений, давайте работать на нормальном поле. Я 300 раз говорил об этом – те, кто кричал «перемен», когда им предложили сесть за стол, войти в Конституционную комиссию, начать работать с проектом Основного закона, они ничего не предложили. Единственное, что смогли родить, – это какой-то непонятный проект.

Григорий Азаренок, СТВ:

Выйти из состава Союзного государства и все остальное.

Егор Макаревич:

Политика – это как спорт. Если ты хочешь высказать свою точку зрения, приди и проголосуй, поставь точку – вот это и есть демократия. Ты против – приди и поставь галочку «нет», «воздержался», «не согласен с изменениями». Вопрос выносился тогда один. А им предлагают постоянно какие-то трюки: порвать, засунуть, выкинуть – реальное издевательство над людьми.