Хань Чжэн передал привет Лукашенко от Си Цзиньпина и отметил высокий уровень двусторонних отношений

Во время переговоров с Хань Чжэном Александр Лукашенко заявил о точности выбранного десятилетия назад курса на сближение с Пекином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня КНР для Беларуси – важнейший стратегический партнер, прежде всего в экономической сфере. За десятилетие товарооборот наших стран вырос в десять раз, экспорт – вдвое. К 2030-му рассчитываем удвоить и прямые инвестиции из Китая.

Сейчас это стратегическое партнерство конвертируется в конкретные масштабные проекты, затрагивающие самые различные сферы – от тяжелой промышленности до высоких технологий. В числе перспективных направлений – сельское хозяйство, машиностроение, микроэлектроника. Бурный рост торгово-экономических отношений происходит на фоне высокого уровня политических взаимоотношений между странами. Глава государства констатировал безупречное выполнение Минском всех взятых на себя обязательств. Лукашенко: выбранный десятилетия назад курс на сближение с Пекином доказал свою абсолютную точность – подробности.

Как подчеркнул заместитель Председателя КНР, важную роль в успешном двустороннем взаимодействии и развитии отношений играют личные контакты Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. В 2025 году лидеры встречались дважды и в ходе переговоров наметили совместные грандиозные цели, которые стали задачами и планами. Их стороны настроены со всей ответственностью реализовывать.