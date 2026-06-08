Хань Чжэн передал привет Лукашенко от Си Цзиньпина и отметил высокий уровень двусторонних отношений
Во время переговоров с Хань Чжэном Александр Лукашенко заявил о точности выбранного десятилетия назад курса на сближение с Пекином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня КНР для Беларуси – важнейший стратегический партнер, прежде всего в экономической сфере. За десятилетие товарооборот наших стран вырос в десять раз, экспорт – вдвое. К 2030-му рассчитываем удвоить и прямые инвестиции из Китая.
Сейчас это стратегическое партнерство конвертируется в конкретные масштабные проекты, затрагивающие самые различные сферы – от тяжелой промышленности до высоких технологий. В числе перспективных направлений – сельское хозяйство, машиностроение, микроэлектроника. Бурный рост торгово-экономических отношений происходит на фоне высокого уровня политических взаимоотношений между странами. Глава государства констатировал безупречное выполнение Минском всех взятых на себя обязательств.
Лукашенко: выбранный десятилетия назад курс на сближение с Пекином доказал свою абсолютную точность – подробности.
Как подчеркнул заместитель Председателя КНР, важную роль в успешном двустороннем взаимодействии и развитии отношений играют личные контакты Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. В 2025 году лидеры встречались дважды и в ходе переговоров наметили совместные грандиозные цели, которые стали задачами и планами. Их стороны настроены со всей ответственностью реализовывать.
Хань Чжэн, заместитель председателя КНР:
Уважаемый господин Президент Лукашенко, спасибо вам огромное за ваши добрые слова. Сначала хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания Председателя Китая Си Цзиньпина.
Как вы только что правильно упомянули, действительно под руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня. Это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. Недавно вы специально подписали директиву, это тоже всесторонне, определили вектор нашего многопланового сотрудничества, а также развитие двусторонних отношений.
Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений, но и говорит о том, что наше сотрудничество имеет весьма стратегическое значение.