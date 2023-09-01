Азарёнок и Пустовой обсудили, почему все украинские попытки наступления обречены на провал

Проект «Азаренок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День знаний и последние новости политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Их все технологии – это информационная война, информационные фейки против Российской Федерации, вот где их победы.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что касается, кстати, информационной войны – удивительный феномен, то есть после Херсона, то есть после зимы Россия только наступает. Так называемый контрнаступ, где ведет Украина, но наступает Россия, она отвоевывает территории сейчас. Весеннюю кампанию выиграла Россия, Бахмутская операция. Летнюю кампанию, успешную оборонительную операцию с тактическими наступлениями выиграла Россия. Но весь мир верит, что идет какой-то украинский контрнахрюк.

Евгений Пустовой:

Подожди, а дальше зима, а дальше холодно. А дальше газ нужен.

Григорий Азаренок:

Я про это и говорю, удивительный информационный феномен.

Евгений Пустовой:

А потому что люди привыкли жить во лжи. Их просто окунули туда и не дают всплыть. Поэтому и у нас тоже появились люди, которые подумали, что все будет по-другому. Ложь завладела настроениями и душами людей. Поэтому только ложью они могут добиться каких-то перамог. Это о чем говорит? Это говорит о том, что по плодам познаете, кто заказчик этого всего. И кто стоит на этой стороне, которая только ложью добивается каких-то успехов. Виртуальная реальность. Вот и на виртуальную реальность говорят, что потом вообще ничего не надо будет. Человеческий мозг будет питаться искусственными интеллектами, виртуальная реальность будет играть человеческими гормонами и так далее. Наступила виртуальная реальность, людям делают картинку, они живут этой картинкой, только это морок. А когда он рассеется, у украинцев обычных, незащищенных слоев населения уже он рассеялся. Когда он рассеется где-то там подальше, в столицах, из которых ведется управление контрнаступом, им без разницы, чем больше погибнет украинцев, тем лучше.

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