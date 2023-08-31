Прямой эфир

Возрождение «Смерша». Готов ли Соловьёв стать во главе нового подразделения?

31 августа 2023 20:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.

Возрождение «Смерша». Готов ли Соловьёв стать во главе нового подразделения?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Вы часто говорите о необходимости возрождения «Смерша».

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Да, готов возглавить.

Григорий Азаренок:
В Беларуси есть такое подразделение, оно называется ГУБОПиК. Действует абсолютно по методам «Смерша», его в Беларуси так и прозвали. Беспощадно ежедневно они выявляют врагов народа, я это так и называю, эту мразь, которая засела под плинтусом, готовит теракты.

Возрождение «Смерша». Готов ли Соловьёв стать во главе нового подразделения?-4

Владимир Соловьев:
Мы с тобой имеем право об этом говорить, потому что на нас с тобой охотятся. И не виртуально, а реально. Ты просто физическим противостоянием их удивил. Они не понимали, что ты такая махина, крепыш. Со мной там очень хорошо отработали спецслужбы, поэтому мы имеем право быть беспощадными, потому что мы на передовой. Информационной войны, но мы на передовой. И мы с тобой знаем, что мы для них желанные цели, мишени.

Григорий Азаренок:
Если о личной истории говорить, я прошел весь путь от всепрощения, за которые, в том числе меня на публичном мероприятии упрекал президент.

Владимир Соловьев:
Так ты добрый – я нет.

Григорий Азаренок:
Увидев Украину, линию соприкосновения, увидев Донецк, Донбасс, а также ощутив всю неблагодарность всей этой твари за доброту, я пересмотрел свои взгляды по этому поводу.

Владимир Соловьев:
Ну и правильно сделал. Если говорить серьезно, если бы такая задача была поставлена государством, я бы, ни на секунду не задумываясь, возглавил структуру типа «Смерша».

Возрождение «Смерша». Готов ли Соловьёв стать во главе нового подразделения?-7

Григорий Азаренок:
Я думаю, сейчас те функции, которые выполняло это легендарное подразделение, доброе имя Абакумова также стоит вернуть в нашу историю. Я думаю, сейчас информационные структуры ее выполняют, указывая на предателя, указывая на проблемы. И вместе со спецслужбами это выполняется. Я уверен, что прямо сейчас вы эти функции также выполняете.

Владимир Соловьев:
Могу и не только эти.

Читайте также:

Соловьёв: Запад воспринимает мнения беглых из России и Беларуси как истину. Но они допускают колоссальные ошибки в расчётах

«Человек – самый страшный хищник». Удастся ли избежать Третьей мировой? Мнение Владимира Соловьева

Личное мужество и гигантская политическая воля Лукашенко. Соловьев рассказал, почему Беларусь выстояла в августе 2020-го

# Интервью # Григорий Азарёнок # Владимир Соловьёв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соловьёв: Запад воспринимает мнения беглых из России и Беларуси как истину. Но они допускают колоссальные ошибки в расчётах
31 августа 2023 20:32

Соловьёв: Запад воспринимает мнения беглых из России и Беларуси как истину. Но они допускают колоссальные ошибки в расчётах

«Нападение на Беларусь – это нападение на Российскую Федерацию». Как Владимира Путина прокомментировал журналист Соловьёв?
31 августа 2023 20:29

«Нападение на Беларусь – это нападение на Российскую Федерацию». Как Владимира Путина прокомментировал журналист Соловьёв?

«Человек – самый страшный хищник». Удастся ли избежать Третьей мировой? Мнение Владимира Соловьёва
31 августа 2023 18:22

«Человек – самый страшный хищник». Удастся ли избежать Третьей мировой? Мнение Владимира Соловьёва