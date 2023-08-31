Возрождение «Смерша». Готов ли Соловьёв стать во главе нового подразделения?

Григорий Азаренок: В Беларуси есть такое подразделение, оно называется ГУБОПиК. Действует абсолютно по методам «Смерша», его в Беларуси так и прозвали. Беспощадно ежедневно они выявляют врагов народа, я это так и называю, эту мразь, которая засела под плинтусом, готовит теракты.

Владимир Соловьев:

Мы с тобой имеем право об этом говорить, потому что на нас с тобой охотятся. И не виртуально, а реально. Ты просто физическим противостоянием их удивил. Они не понимали, что ты такая махина, крепыш. Со мной там очень хорошо отработали спецслужбы, поэтому мы имеем право быть беспощадными, потому что мы на передовой. Информационной войны, но мы на передовой. И мы с тобой знаем, что мы для них желанные цели, мишени.

Григорий Азаренок:

Если о личной истории говорить, я прошел весь путь от всепрощения, за которые, в том числе меня на публичном мероприятии упрекал президент.

Владимир Соловьев:

Так ты добрый – я нет.

Григорий Азаренок:

Увидев Украину, линию соприкосновения, увидев Донецк, Донбасс, а также ощутив всю неблагодарность всей этой твари за доброту, я пересмотрел свои взгляды по этому поводу.

Владимир Соловьев:

Ну и правильно сделал. Если говорить серьезно, если бы такая задача была поставлена государством, я бы, ни на секунду не задумываясь, возглавил структуру типа «Смерша».