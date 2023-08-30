Что за лето изменилось в зоне СВО? Рассказал Марат Хайруллин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и проблемы образования в стране. В гостях политолог Андрей Лазуткин и журналист, военный корреспондент Марат Хайруллин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Лето заканчивается. Если весной преимущество было за РФ (в основном бахмутская операция, бахмутская мясорубка), лето, все ожидали контрнаступа, действительно, 10-15 июня он начался. Как можно сейчас какой-то промежуточный итог подвести? Можно ли сказать, что Россия провела успешную оборонительную операцию? Как вы подводите итог летней кампании?
Марат Хайруллин, журналист, военный корреспондент:
Дело в том, что, к сожалению, они, Запад и Украина, лидируют в информационном пространстве, поэтому у всех сложилось впечатление, что вот эта летняя кампания – украинцы только наступали. Нет, украинцы всю летнюю кампанию только отступали, в подавляющем своем большинстве. Но вот когда два месяца отмечали контурнаступа, как бы западные реакции были такие, что вот, Украина невероятного успеха добилась, они взяли целых 180 квадратных километров. Если даже не считать Бахмут, то примерно за тот же период (с мая) наши войска освободили порядка 1 700 квадратных километров и порядка 40 населенных пунктов. Это, безусловно, что в августе происходило и так далее. Основная задача наших войск, которые шли вперед, это были незаметные, скажем так, продвижения, которые не так пиарились широко, как украинские. Но основная задача была занять важные рубежи для будущего большого наступления.
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