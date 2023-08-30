Что за лето изменилось в зоне СВО? Рассказал Марат Хайруллин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и проблемы образования в стране. В гостях политолог Андрей Лазуткин и журналист, военный корреспондент Марат Хайруллин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Лето заканчивается. Если весной преимущество было за РФ (в основном бахмутская операция, бахмутская мясорубка), лето, все ожидали контрнаступа, действительно, 10-15 июня он начался. Как можно сейчас какой-то промежуточный итог подвести? Можно ли сказать, что Россия провела успешную оборонительную операцию? Как вы подводите итог летней кампании?