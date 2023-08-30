Лазуткин: «Времена такие, что наш трактор работает лучше, чем телеканал «Дождь»

Андрей Лазуткин, политолог:

Что на нас работает – это наши товары в России. Когда простой человек из Орловщины едет на нашем автобусе, троллейбусе, видит нашу коммунальную технику, сделанную в Беларуси… Это бренд, который мы используем и который отлично продается внутри России. А сегодня все эти области находятся если не в зоне военной операции, то недалеко. Чем ближе эти области к очагам боевых действий, тем больше там люди ценят мир, спокойствие, ориентируются на страны типа нашей. В России настроения, конечно, разные. Вы были в Москве, знаете, что она оплот либеральной оппозиции, так, наверное, всегда было. И чем дальше от Москвы, тем больше меняются настроения. И те симпатии, которые есть к Президенту… От Приморья до Владивостока, закачивая Смоленщиной, Орловщиной – областями, которые от нас недалеко, – они, мягко говоря, иногда даже больше, чем то, что мы видели в крупных столицах, потому что люди разные.

Конечно, уровень жизни, который есть в Москве, который был во время сытых нефтяных лет, это все создавало определенную дистанцию. Там появились свои либеральные СМИ, там целые телекомпании работали, которые нашу страну поливали, там были лидеры мнений, которые работали по Беларуси эпизодически. А сегодня всего этого нет, потому что это были части западной либеральной настройки, которая сегодня просто не работает, развалилась. Поэтому времена такие, что наш трактор работает лучше, чем телеканал «Дождь» или любая либеральная пропаганда. Это дорогого стоит.

Григорий Азаренок, СТВ:

Белорусский трактор закатал в асфальт телеканал «Дождь».

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