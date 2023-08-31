Соловьёв: Запад воспринимает мнения беглых из России и Беларуси как истину. Но они допускают колоссальные ошибки в расчётах

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть такое понятие – эсхатологический оптимизм. Мне кажется, мы к концу разговора...

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Ну да, эсхатологи – известные оптимисты. Все люди, занимающиеся концом света, известны своим оптимизмом.

Григорий Азаренок:

Все точно будет.

Владимир Соловьев:

Обязательно. Я думаю, что использование в том числе ядерного оружия практически неизбежно.

Григорий Азаренок:

Поэтому Беларусь и наш президент, который видит стратегически, сделал все для того, чтобы...

Владимир Соловьев:

Абсолютно правильно.

Григорий Азаренок:

...появилось российское на белорусской территории.

Владимир Соловьев:

При этом, что мне нравится, что Лукашенко… То, что их объединяет с Путиным. А зачем такой мир, в котором нет российского, нашему президенту? Я уверен, что Александр Григорьевич точно так же формулирует, когда речь идет о Беларуси.

Григорий Азаренок:

Абсолютно.

Владимир Соловьев:

Вот чего-чего, а воля у наших президентов железная.

Григорий Азаренок:

Это главный ресурс, которого боится Запад. Здесь он никак не может просчитать. Количество снарядов он просчитывает, количество людей просчитывает, все может просчитать. А вот волю лидера он никак в компьютер не засунет.

Владимир Соловьев:

Надо отметить, что большую позитивную роль для нас играет дикое падение уровня экспертизы, потому что Запад допустил страшную ошибку. Они воспринимают мнения беглых из России и Беларуси как истину в конечной инстанции. Не понимая, что эти люди ничего не знают про страну, из которой они бежали. Ничего не знают. Поэтому раз за разом они допускают колоссальные ошибки в расчетах.

Григорий Азаренок:

А еще когда они меряют мотивы Лукашенко и Путина по себе.