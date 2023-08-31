Соловьёв: Запад воспринимает мнения беглых из России и Беларуси как истину. Но они допускают колоссальные ошибки в расчётах

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Есть такое понятие – эсхатологический оптимизм. Мне кажется, мы к концу разговора...
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Ну да, эсхатологи – известные оптимисты. Все люди, занимающиеся концом света, известны своим оптимизмом.
Григорий Азаренок:
Все точно будет.
Владимир Соловьев:
Обязательно. Я думаю, что использование в том числе ядерного оружия практически неизбежно.
Григорий Азаренок:
Поэтому Беларусь и наш президент, который видит стратегически, сделал все для того, чтобы...
Владимир Соловьев:
Абсолютно правильно.
Григорий Азаренок:
...появилось российское на белорусской территории.
Владимир Соловьев:
При этом, что мне нравится, что Лукашенко… То, что их объединяет с Путиным. А зачем такой мир, в котором нет российского, нашему президенту? Я уверен, что Александр Григорьевич точно так же формулирует, когда речь идет о Беларуси.
Григорий Азаренок:
Абсолютно.
Владимир Соловьев:
Вот чего-чего, а воля у наших президентов железная.
Григорий Азаренок:
Это главный ресурс, которого боится Запад. Здесь он никак не может просчитать. Количество снарядов он просчитывает, количество людей просчитывает, все может просчитать. А вот волю лидера он никак в компьютер не засунет.
Владимир Соловьев:
Надо отметить, что большую позитивную роль для нас играет дикое падение уровня экспертизы, потому что Запад допустил страшную ошибку. Они воспринимают мнения беглых из России и Беларуси как истину в конечной инстанции. Не понимая, что эти люди ничего не знают про страну, из которой они бежали. Ничего не знают. Поэтому раз за разом они допускают колоссальные ошибки в расчетах.
Григорий Азаренок:
А еще когда они меряют мотивы Лукашенко и Путина по себе.
Владимир Соловьев:
Конечно.
Григорий Азаренок:
Когда они пришли на пять лет пограбить и полизать задницу американцам, то они думают, что все такие. И тут вдруг страшно удивляются, когда у людей есть Родина, совесть, честь.
Владимир Соловьев:
Кстати, куда делись все борцы с коррупцией? Если я правильно помню, то навальнята создали в Америке целую структуру, фонд по борьбе с коррупцией. Я не видел ни одного расследования по семейству Байденов, не видел ни одного расследования по Шольцу. Запад эти расследования печатает. Наши борцы с коррупцией мужественно молчат. Тогда возникает вопрос: они действительно с коррупцией боролись?
Григорий Азаренок:
Они борются с Россией. Те, кто сбежал из Беларуси, борются с Беларусью. Но мы знаем, что они обречены.
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