Пустовой: нормальному поляку не хочется, чтобы на их территории была война

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День знаний и последние новости политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.
Григорий Азаренок, СТВ:
Министр обороны и Президент пригласили польских наблюдателей посмотреть за учениями ОДКБ. Они решили вот так вот что ли?
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Посмотреть? Шутишь хорошо. Просто чего они хотят? Конфликтов, наверное, хотят, не знаю. Мне кажется, любому поляку не хочется, чтобы на их территории была война, были разрушения, нормальному поляку, если так оценивать. А у верхушки то ли осеннее обострение, то ли они просто выполняют все, что им говорят сверху. А сверху говорят искать новые точки и соприкосновения со славянским миром, украинский проект надо будет сворачивать, потому что ничего не принесло никаких великих побед для Запада. Или даже не для Запада, а для англосаксов. Никаких великих побед в Украине нет. Надо искать новые точки соприкосновения, новые точки конфликтов, они себя так и ведут. Мы терпеливо ждем и держим порох сухим.
Читайте также:
Дзермант: «Ни один белорус не хочет войны с Польшей, потому что мы славяне»
Что за лето изменилось в зоне СВО? Рассказал Марат Хайруллин
Лазуткин: Соловьёв – это в чём-то координатор идеологической политики