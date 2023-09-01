Пустовой: нормальному поляку не хочется, чтобы на их территории была война

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День знаний и последние новости политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.

Григорий Азаренок, СТВ:

Министр обороны и Президент пригласили польских наблюдателей посмотреть за учениями ОДКБ. Они решили вот так вот что ли?