Лазуткин: Соловьёв – это в чём-то координатор идеологической политики

Андрей Лазуткин, политолог:

Нам лет пять говорят, что телевидение умерло, только интернет – только там все правдивые новости и только туда все люди и заходят. Потом оказывается, что в России и Беларуси, когда начинаются какие-то проблемы, то телевидение паровозом вытаскивает на себе интернет, основные социальные группы, доносит все основные государственные посылы. Что касается России, у них не просто речь, что собраться и поговорить, они решают сегодня все военные задачи. Это касается и сферы образования, сферы пропаганды, и сферы науки, промышленности, культуры даже. Где-то хуже, где-то лучше.

А Соловьев – это в чем-то координатор этой идеологической политики. Мало того, что он ведущий, при должности, он еще имеет определенные неформальные связи. Когда какие-то решения по Беларуси принимаются, его голос тоже в некотором моменте важен. Давайте поясним. Когда начиналась военная операция, недели за три до нее, он приезжал в Беларусь и общался с нашим Президентом. Это тоже не так просто – поговорить с Александром Лукашенко. Ну и там звучали вопросы: а если, например, начнется война в Украине, Беларусь будет снабжать Украину топливом, техникой или запчастями, еще чем-то? Президент наш сказал, что нет, этого не будет, топлива хватит на три дня. Оказалось, что война уже больше года затянулась, но топливо мы не поставляем. То есть эти вот вопросы они так прощупывались осторожно перед СВО. То есть какая-то была картина нашего поведения у россиян, но вот они, скажем так, собирали полностью всю мозаику. Что будет, что может быть, какие риски, какие факторы. И когда наступил момент, Президент и говорил, что будет такое время, когда мы станем спиной к спине и будем отстреливаться.

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