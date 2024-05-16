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Елфимов: Макрон грозится отправить французские войска в Украину – напугал ежа голой Францией

16 мая 2024 07:34
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: Макрон грозится отправить французские войска в Украину – напугал ежа голой Францией-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Угадайте, как зовут столицу Соединенных Штатов Америки? Вы думаете, Вашингтон? Неверно. Ничто не вечно под луною! Похоже, уже в ближайшее время Вашингтон будет зваться Фашингтон. Во всяком случае так должно быть, ибо должно же название соответствовать содержанию. Так что Фашингтон, господа дорогие, Фашингтон и никак иначе.

А дистрикт Колумбия, где расположен Фашингтон, хочет переименоваться в дистрикт Колумбарий. Во всяком случае, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис, да и не только он, очень хотят превратиться без лишних проволочек в пепел. Согласны ли на это остальные жители Фашингтона, неизвестно, но вот Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS News: «Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительна вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», – сказал Джеффрис.

Другой англосакс – министр иностранных дел Англии Дэвид Камерон разрешил Зеленскому бить английскими дальнобойными ракетами по российской глубинке. Может, у французов с мозгами получше?

Подробнее читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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