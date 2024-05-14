Прямой эфир

«Закрытая банка с пауками». Как выборы в Литве докатились до абсурда – Андрей Лазуткин

14 мая 2024 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Литве проходят выборы главы государства. Первый тур ожидаемо победителя не выявил. Действующий президент Науседа набрал 44 % голосов, премьер страны Ингрида Шимоните – около 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй тур состоится через две недели, но, по сути, литовцам не из чего выбирать. Повторяется ситуация прошлой электоральной кампании, на которой боролись те же кандидаты, которые представляют одну правящую группу.

Подробности в рубрике Андрея Лазуткина «Занимательная политология».

«Литва – это парламентская республика, где президент не определяет ничего»

«Закрытая банка с пауками». Как выборы в Литве докатились до абсурда – Андрей Лазуткин-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Литва – это парламентская республика, где президент не определяет ничего. Формально он отвечает за оборону, но поскольку Литва – член НАТО, в случае войны они действуют в рамках натовских военных доктрин, а не так, как скажет главнокомандующий. Для этого на территории Литвы размещены иностранные базы и войска, которыми президент не управляет и которые не подчиняются законам страны.

То же самое с внешней политикой – по Конституции ее вроде как определяет президент, а в реальности – глава МИДа от правящей партии, его противник Ландсбергис. Похожая ситуация сегодня сложилась в Польше, когда президент и премьер относятся к разным лагерям и живут как кошка с собакой. Но разница в том, что Науседа – беспартийный и вроде как никакую силу не представляет. С кем он тогда связан? Ну, во-первых, беспартийный президент – это результат общего недоверия литовцев к партийной системе.

Почему литовцы голосуют за Науседу?

«Закрытая банка с пауками». Как выборы в Литве докатились до абсурда – Андрей Лазуткин-4

В Литве одна правящая партия, которая имеет 20-25 % поддержки, это консерваторы, преемники «Саюдиса» – аналог нашего БНФ. Они ориентированы на США и продвигают агрессивную политику против Китая и России. И поскольку в стране парламентская республика, политику определяет самая крупная фракция в парламенте. В 2020 году при явке менее 50 % за них проголосовала четверть избирателей, то есть главная сила в стране отражает настроения примерно 12-13 % литовцев. Отсюда странная политика, которые не выгодна вообще никому, кроме США: закрыть порты, разорвать отношения с Китаем, угрожать России.

Многим литовцам такая агрессивная политика не нравится, и они более охотно голосуют за беспартийного Науседу, который считается умеренным на фоне совсем уже отморозков типа Ландсбергиса.

Беспартийный президент это очень удобно. Он работает «громоотводом»

Андрей Лазуткин:
То есть беспартийный президент, который ничем не управляет, – это очень удобно. Он работает «громоотводом» для правящей партии, а люди тоже довольны, что выбирают какую-то альтернативу. Но это декорация, и такая система власти специально построена в Литве.

«Закрытая банка с пауками». Как выборы в Литве докатились до абсурда – Андрей Лазуткин-7

Состоял Науседа только в КПСС до 1989 года, что скрывал, но впоследствии поддерживал на выборах Валдаса Адамкуса. Адамкус был президентом Литвы два срока – в 1990-х и нулевых. Был «лесным братом», успел повоевать за Германию в конце войны, жил в ФРГ, потом выехал в США. Тогда из военной эмиграции формировали агентуру для работы против СССР, и по этой линии Адамкус якобы занимался экологией Советского Союза. В 1970-х ездил в Литву на научные конференции от США, подбирал людей, имел доступ в вузы и распределял техническую помощь от американцев. Поскольку Адамкус был еще и спортсменом, одновременно через него устанавливали контакты по линии спортивных соревнований с литовской диаспорой. Это был человек проверенный, который всю жизнь работал на американцев. И после получения независимости его, гражданина США, десантировали из литовской диаспоры в местную систему.

Подробности в сюжете.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Лазуткин

Другие новости рубрики

Все новости
Рачков: ситуация вокруг Беларуси требует вести подготовку Вооружённых Сил
11 мая 2024 16:38

Рачков: ситуация вокруг Беларуси требует вести подготовку Вооружённых Сил

Лукашенко: ядерное оружие для Беларуси и России –исключительно оружие сдерживания
09 мая 2024 20:06

Лукашенко: ядерное оружие для Беларуси и России –исключительно оружие сдерживания

Лукашенко про парад в Москве: они показали мощь – если кто-то умеет думать, давайте жить дружно
09 мая 2024 19:56

Лукашенко про парад в Москве: они показали мощь – если кто-то умеет думать, давайте жить дружно

Лукашенко: они объединили Китай с мощной ядерной державой Россией – Майк, вы опоздали!
09 мая 2024 19:53

Лукашенко: они объединили Китай с мощной ядерной державой Россией – Майк, вы опоздали!

Лукашенко озвучил план Минска по работе в ЕАЭС: сделано многое, хотя вызовов меньше не стало
08 мая 2024 17:57

Лукашенко озвучил план Минска по работе в ЕАЭС: сделано многое, хотя вызовов меньше не стало

Путин: Россия высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнёрами по ЕАЭС
08 мая 2024 17:12

Путин: Россия высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнёрами по ЕАЭС

Репарации – нацистам, пенсии – полицаям! Как в Европе менялось отношение к Дню Победы?
07 мая 2024 20:02

Репарации – нацистам, пенсии – полицаям! Как в Европе менялось отношение к Дню Победы?

Лукашенко: я не верю, что на Западе кто-то захочет лезть в грязные окопы воевать, они от этого отвыкли
07 мая 2024 17:35

Лукашенко: я не верю, что на Западе кто-то захочет лезть в грязные окопы воевать, они от этого отвыкли

Лукашенко: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить всё живое в пепел
07 мая 2024 17:30

Лукашенко: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить всё живое в пепел

Лукашенко: наша задача, если вражеский сапог ступит на нашу землю, – нанести ему неприемлемый ущерб
07 мая 2024 16:50

Лукашенко: наша задача, если вражеский сапог ступит на нашу землю, – нанести ему неприемлемый ущерб

Сенаторы одобрили законопроект о приостановке участия Беларуси в ДОВСЕ
06 мая 2024 13:53

Сенаторы одобрили законопроект о приостановке участия Беларуси в ДОВСЕ

Алейник: мирный саммит в Швейцарии по Украине без участия Беларуси и России не имеет перспективы
04 мая 2024 07:41

Алейник: мирный саммит в Швейцарии по Украине без участия Беларуси и России не имеет перспективы