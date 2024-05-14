«Закрытая банка с пауками». Как выборы в Литве докатились до абсурда – Андрей Лазуткин

В Литве проходят выборы главы государства. Первый тур ожидаемо победителя не выявил. Действующий президент Науседа набрал 44 % голосов, премьер страны Ингрида Шимоните – около 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй тур состоится через две недели, но, по сути, литовцам не из чего выбирать. Повторяется ситуация прошлой электоральной кампании, на которой боролись те же кандидаты, которые представляют одну правящую группу. Подробности в рубрике Андрея Лазуткина «Занимательная политология». «Литва – это парламентская республика, где президент не определяет ничего»

Андрей Лазуткин, политолог:

Литва – это парламентская республика, где президент не определяет ничего. Формально он отвечает за оборону, но поскольку Литва – член НАТО, в случае войны они действуют в рамках натовских военных доктрин, а не так, как скажет главнокомандующий. Для этого на территории Литвы размещены иностранные базы и войска, которыми президент не управляет и которые не подчиняются законам страны. То же самое с внешней политикой – по Конституции ее вроде как определяет президент, а в реальности – глава МИДа от правящей партии, его противник Ландсбергис. Похожая ситуация сегодня сложилась в Польше, когда президент и премьер относятся к разным лагерям и живут как кошка с собакой. Но разница в том, что Науседа – беспартийный и вроде как никакую силу не представляет. С кем он тогда связан? Ну, во-первых, беспартийный президент – это результат общего недоверия литовцев к партийной системе. Почему литовцы голосуют за Науседу?

В Литве одна правящая партия, которая имеет 20-25 % поддержки, это консерваторы, преемники «Саюдиса» – аналог нашего БНФ. Они ориентированы на США и продвигают агрессивную политику против Китая и России. И поскольку в стране парламентская республика, политику определяет самая крупная фракция в парламенте. В 2020 году при явке менее 50 % за них проголосовала четверть избирателей, то есть главная сила в стране отражает настроения примерно 12-13 % литовцев. Отсюда странная политика, которые не выгодна вообще никому, кроме США: закрыть порты, разорвать отношения с Китаем, угрожать России. Многим литовцам такая агрессивная политика не нравится, и они более охотно голосуют за беспартийного Науседу, который считается умеренным на фоне совсем уже отморозков типа Ландсбергиса. Беспартийный президент – это очень удобно. Он работает «громоотводом» Андрей Лазуткин:

То есть беспартийный президент, который ничем не управляет, – это очень удобно. Он работает «громоотводом» для правящей партии, а люди тоже довольны, что выбирают какую-то альтернативу. Но это декорация, и такая система власти специально построена в Литве.