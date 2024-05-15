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Президент Беларуси направился с визитом в Азербайджан

15 мая 2024 16:33
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Президент Беларуси направился с государственным визитом в Азербайджан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Баку Александр Лукашенко проведет официальные переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Встреча лидеров пройдет в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Президент Беларуси направился с визитом в Азербайджан-1

Известно, что президенты рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономических связей. Еще одной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси и Азербайджана на международных площадках и в интеграционных объединениях. Главы государств обсудят ситуацию в регионе и в мире в целом. По итогам встречи будет подписан пакет двусторонних документов.

# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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