Президент Беларуси направился с визитом в Азербайджан

Президент Беларуси направился с государственным визитом в Азербайджан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Баку Александр Лукашенко проведет официальные переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Встреча лидеров пройдет в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Известно, что президенты рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономических связей. Еще одной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси и Азербайджана на международных площадках и в интеграционных объединениях. Главы государств обсудят ситуацию в регионе и в мире в целом. По итогам встречи будет подписан пакет двусторонних документов.