Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников о недопустимости коррупции

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 12 апреля жестко предупредил чиновников о недопустимости коррупции. Заявление глава государства сделал в ходе кадровых назначений. Новые должности получили более трех десятков управленцев. Некоторые кадровые перемены произошли на разных уровнях госаппарата: в обл- и райисполкомах, министерствах, КГБ, МВД и Следственном комитете.

Большой кадровый день. Назначения 12 апреля касались самых разных уровней госаппарата страны. Глава государства начал с заявления, к которому максимально серьезно стоит отнестись каждому чиновнику.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, перед нами стоят очень серьезные задачи, в том числе и в этом году. И государство в вашем лице прежде всего столкнется с решениями этих проблем.

Вы видите, что у нас творится на улице. Это касается не только руководителей сельскохозяйственных районов. Я не хочу тут предварять ситуацию (мы сегодня ее обсудим) с паводками и так далее, это мы все переживем, это временно. Но самое главное – нам придется вообще по-военному первое полугодие работать, второй квартал. По-военному. Нам надо организоваться и мгновенно, не быстро, не в сжатые агротехнические сроки, а мгновенно посеять. В противном случае мы останемся без хлеба. Вы видите, что на месяц у нас сокращаются сроки вегетации сельскохозяйственных культур. Поэтому сеять надо мгновенно. Тогда мы имеем возможность спокойно выйти на уборку хлебов, урожая вообще и получить соответствующий результат.

На местах вас также очень много проблем. И не только много проблем на Могилевщине, поскольку это все-таки не Гродненская область. Но и на самой Гродненщине и городе Гродно работы хватает.

Но я не могу (в последнее время я часто об этом говорю, и к этому есть основания) как-то отойти от проблем честности, чистоты и прозрачности работы руководителей вашего уровня, вертикалей власти, напрямую замкнутой на президента. Еще раз хочу подчеркнуть публично: у меня нет политики «двойного дна». Если я говорю, значит так оно и будет, так оно и есть. Я не делаю какого-то пиара из направлений своей деятельности и из своих действий. Моя задача сегодняшнего дня и ваша задача – действовать в русле политики, обозначенной Президентом. И абсолютно недопустима «грязная» работа.

Мне все больше и больше, в связи с тем, что я поручил заниматься вопросами антикоррупционных действий, докладывают о ненормальной деятельности отдельных наших руководителей. И внизу, и здесь, наверху. Решения будут мгновенными и однозначными. И не будет того, что «ну, это простое нарушение, ну, поохотился человек, ну, убили лосенка или кабана съели и хорошим самогоном запили, давайте его простим. А вот тут, в энергетике, сотни миллионов долларов потеряно из-за несвоевременности ввода энергомощности или нерационального использования инвестиционных средств. Вот это действительно преступление». Нет. И там, и там есть преступление. И каждому своя статья.

Совершенно недавно (мне сейчас доложили правоохранительные органы) уже по охотничьему делу (я думаю, так его обзовут журналисты) в следственном изоляторе – полдесятка людей. Все с портфелями руководителей.

Я это говорю не потому, что не надо вам охотиться, не надо самогон пить и так далее. Охотьтесь, пейте, закусывайте, но знайте время, место и с кем вы это будете делать. Но самое главное – все должно быть честно и по закону. Не будет по закону – что ж, вы сами выбрали этот путь. Я не имею в виду вас, не дай Бог. Но все те, кто попались под статью Уголовного Кодекса. То же самое и в энергетике, и в деревообработке, и так далее. В противном случае мы потеряем страну. Не потому, что я кровожадный. Мы просто потеряем страну. Мы скатимся к тому уровню, на который скатились некоторые государства, соседствующие с нами и некогда бывшие в Советском Союзе вместе с нами.

Я уже недавно сказал и повторю еще раз публично: если только мне будет доложено, что какой-то чиновник, не только вашего уровня руководитель, запутался с коммерческой структурой в строительстве не то бани, не то лазни, не то еще какого-то хозяйственного помещения у себя (а я знаю как это делается, это несложно проверить), значит коммерческая структура уничтожается, а чиновник идет на нары. Это не запугивание людей. Я просто вас всех предупреждаю. И, опять же, не сочтите это за какой-то пиар. Он мне абсолютно не нужен. У нас не завтра президентские выборы. Да и если бы они и были завтра. Без этого мы и не посеем, и не организуем общество на нормальную работу. Люди все видят.

И еще. Я не зря сказал, что вы первыми сталкиваетесь с проблемами нашего государства, потому что вы на переднем крае. Более того, вы – лицо президента. И люди, оценивая вашу работу, сразу бросают камень в мой огород. Если брошен камень, я должен его подобрать, я должен на это отреагировать. Я буду реагировать так, как вы хорошо знаете. Поэтому я вас убедительно прошу: у вас есть сфера деятельности, у вас определена территория, вы на переднем крае. Ближе к народу никого нет. Мы обязаны быть от народа, мы обязаны делать так, как хотят люди, и действовать так, как должны действовать люди, заставляя их работать, организовывать и так далее. У вас такие права есть. Но и мы должны быть кристально честными и чистыми в этом отношении.

Я сверхчеловеческого от вас ничего не требую. Вы тоже люди. Но имейте в виду, что есть некие нормы нашего поведения, морали, которыми мы поступить не можем и которые в законе не всегда пропишешь. Но вы знаете как надо делать, вы опытные люди.

Я прошу вас помнить о том, что народа другого у нас не будет. Вот он какой есть. И народ избрал президента, президент принимает и назначает вас на работу от имени этого народа. И в интересах его мы должны работать. Это не значит, что мы должны идти на какие-то ненормальные уступки, осуществлять какие-то подачки для народа. Народ сам должен шевелиться.

Как я недавно сказал: «Ахали, охали, что снег выпал. Особенно в Минске. Видите ли, засыпали Кобякова в доме – не выйти. И дворы. Извини, что я пример привожу тебя. И дворы засыпаны снегом. И все ждут, когда приедет погрузчик или экскаватор (а сколько это стоит никто не считает) и очистит дворы. И вычистит дорогу, чтобы его личный автомобиль выехал на трассу». Слушайте, смех. Вот тут на народ опять виноват, а мы виноваты, что не дали в руки Кобякову, Лукашенко и другим лопаты и не заставили их чистить вокруг своего дома эти дорожки. Ну, Кобяков сейчас скажет: «Я же вычистил». Поэтому я и говорю, что он мне как-то говорил: «Вот, вышел, сутки там чистил этот снег». Ну, вычистил. Так надо дать всем лопату, организовать их и пусть чистят. Но там, где мы должны пойти навстречу людям, мы должны к ним пойти. И не говорить, что они такие-сякие. Другого народа не будет. Это наши люди. И люди – дай Бог каждому государству, чтобы такие были.

Поэтому я вас убедительно прошу: с этого начните свою работу. Не надо бегать лишний раз по фермам. Если вы приехали на ферму, то после вашего приезда все у вас руководители (их в районе сейчас не очень много, два десятка их нет, уже осталось 12-13 руководителей), все должны встать под ружье и сделать так, как вы определились на той ферме, где вы побыли. Вы должны заниматься перспективными вопросами своих территорий, будь то города Могилева, Гродно, или же Славгородского и других районов. Вы должны видеть эту перспективу и мобилизовывать людей на их исполнение. Другого, иного не дано.

Назначены два новых заместителя председателя Комитета госбезопасности: Игорь Сергеенко – по контрразведке и Игорь Бусько – по кадрам. А также начальники управлений КГБ по Брестской области – Вячеслав Езерский и Могилевской – Александр Неверовский.

Два новых зама и у руководителя погранкомитета: первый заместитель, начальник главного оперативного управления Игорь Буткевич и Валерий Горячко, возглавивший главное управление идеологической работы и кадрового обеспечения.

С каждым президент провел своеобразное собеседование, интересовался мнением о профпригодности у его коллег и руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

В ходе проверок сведений, препятствующих назначению Неверовского на должность начальника КГБ по Могилевской области, не получено.

Александр Лукашенко:

Александр Викторович, какие направления в КГБ Вы вели?

Александр Неверовский, начальник управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Могилевской области:

Я служил в управлении военной контрразведки, был начальником отдела военной контрразведки по Гродненской пограничной группе. В ходе оперативно-служебной деятельности сталкивался со всеми направлениями оперативно-служебной деятельности Комитета государственной безопасности.

Александр Лукашенко:

Вы считаете, справится?

Александр Неверовский:

Так точно, товарищ президент.

Александр Лукашенко:

Или вы по дружбе его выдвигаете?

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Товарищ президент, он имеет опыт работы не только по линии военной контрразведки. В период нахождения в оперативно-аналитическом центре он руководил по линии защиты конституционного строя, по линии борьбы с коррупцией оперативно-техническими и оперативно-поисковыми подразделениями. И получил достаточно большой опыт работы по этим направлениям. С этим вопросом ему придется сталкиваться и по основному месту службы.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы вы понимали: та советская оценка, интерпретация работы некоторых наших управлений КГБ не соответствует советскому периоду, когда думали, что, вот, Гродно и Брест – это важнейшие направления, поскольку приграничье и так далее. Сегодня КГБ я ориентирую, и все правоохранительные органы, прежде всего на борьбу с экономическими преступлениями.

Павел Игнатов возглавит управление Следственного комитета по Минской области. Иван Подгурский – Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД. Согласовано назначение Александра Чадюка прокурором Могилевской области.

Александр Лукашенко:

Бескомпромиссной должна борьба быть с коррупцией со стороны прокуратуры, потому что они во главе этого процесса стоят в нашей стране.

Ваша задача – навести порядок в обществе. Вместе с вашими коллегами. Вот ваша главная задача. Я вас убедительно прошу, особенно в Минской области, у нас достаточно этих вопросов. Вам придется заниматься этими вопросами.

Согласовано главой государства назначение некоторых управленцев на местах. Анатолия Черного – на должность первого заместителя председателя Могилевского облисполкома. Алексей Яковлев стал еще одним замом председателя в вышеназванной структуре. Могилевский горисполком возглавит Владимир Цумарев. Павел Найден – Славгородский райисполком, Николай Шевчук – Полоцкий, Сергей Яковлев – Рогачевский райисполком. Анатолий Бубен займется делами, будучи главой администрации Октябрьского района Гродно, а Иван Курман – главой администрации Ленинского того же города.

Анатолий Черный, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Президент поставил задачи активно, молниеносно включиться в работу, потому что времени для раскачки нет. Особенно сегодня обратить внимание на ход подготовки и проведения посевной, которая должна быть в минимальные сроки. И все, кто сегодня назначался, обязаны включиться в эту работу, независимо от своих прямых обязанностей. Подключиться и молниеносно все сделать в кратчайшие сроки.

12 апреля президент назначил Владимира Воронковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Болгарии и Греции по совместительству. Виталий Прима кроме Индии и Шри-Ланки будет представлять интересы республики в Бангладеш. А Вячеслав Бескостый, являющийся посланником страны в семи африканских государствах, возьмет себе в нагрузку еще Республику Гана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получено согласие президента и на назначение Василия Черника заместителем министра культуры, а Александра Гагиева – первым заместителем министра спорта и туризма.

Согласованы кандидатуры руководителей некоторых крупных предприятий страны, департаментов и других структур.