До 1 июля 25% госслужащих в Беларуси ждет сокращение

Новости Беларуси. В Беларуси сократят четверть чиновников. А завершить работу по оптимизации системы госорганов необходимо в основном до 1 июля. Соответствующий указ подписал Президент.

Речь об изменении численности работников районных, городских и сельских исполкомов. При этом госслужащим при сокращении предоставят право на отсрочку по кредитам, а также помогут найти другую работу.

Кроме того, у ряда министерств появятся дополнительные функции. Так, теперь в компетенции Минторга будет контроль за госзакупками, координация работы выставок и ярмарок в стране, а также выдача лицензий на ввоз и вывоз товаров. В Министерстве иностранных дел будут отвечать за развитие товаропроводящей сети, организацию ярмарок за рубежом, регулирование внешней торговли и отношения с ВТО. А в Минэкономики будут курировать взаимодействие с Евразийской экономической комиссией.

Кроме того, Указом ликвидируется Республиканский трудовой арбитраж. При этом Правовой институт арбитражей, непосредственно разрешающих коллективные трудовые споры, будет сохранен.

Указ вступает в силу 12 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Солодовников, заведующий кафедрой «Экономика и право» БНТУ, доктор экономических наук:

На экономике это отразится, прежде всего, за счет того, что повысится эффективность работы госаппарата. Это во-первых. Во-вторых, у нас появятся свободные руки для того, чтобы уйти в другие сектора экономики. И, в-третьих, будет возможность тем, кто работает, платить больше и в целом сократить расходы на содержание государственного аппарата.

Николай Щекин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Убежден, уверен, о чем неоднократно говорил и Глава государства, что Указ подтолкнет к усилению технологизации принятия управленческих решений. То есть мы говорим о средствах коммуникации, об электронных средствах, которые намного упрощают взаимодействие как между органами госуправления, так и между обществом и государством в целом.

Ознакомиться с содержанием Указа.