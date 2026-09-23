Новые задачи поступили в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси. Необходимо было обнаружить условного противника в небе и принять решение: принудительно посадить, сопроводить или уничтожить.
С каждым батальоном круглосуточно работают представители Государственного секретариата Совета безопасности. Они доводят до командиров внезапные вводные, имитирующие реальную обстановку военного времени.
Министр внутренних дел Иван Кубраков ежедневно контролирует работу проверяемых подразделений и нацеливает личный состав на результат.
Во время встречи стороны обсудили вопросы обмена опытом, а также обучения специалистов из Вьетнама в белорусских вузах. Был рассмотрен проект плана совместный работы по широкому спектру направлений на ближайшие два года.
Инспекция такого формата проводится впервые, а ее главная задача – обеспечение порядка внутри страны в условиях возможной дестабилизации обстановки.
Выставка стала демонстрацией возможностей профильных ведомств и предприятий: от передового вооружения до систем взаимодействия с гражданами.
При назначении Александр Лукашенко сделал акцент на главной задаче – усилении уровня подготовки военнослужащих.
Но самое зрелищное впереди. В ближайшее время подразделения приступят к контрольным стрельбам из всех видов вооружения. Кроме того, военнослужащим предстоит сдать экзамен на силу и выносливость.
Еще одна особенность нынешней проверки в том, что она составлена с учетом опыта специальной военной операции. Фактором проверки стал и крепкий мороз – это дополнительное испытание для армейцев и техники.
Экзамен держит отдельный механизированный батальон. Гвардейцы сдают нормативы по подтягиваниям на перекладине.
Угроза с Востока европейским государствам необходима. Вместо того, чтобы заняться разрешением назревающего социально-экономического кризиса ЕС, подначивает Украину продолжать военные действия.
Наша страна всегда уделяла вопросам безопасности особое внимание, сегодня это нужно вдвойне.
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