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Новости по тегу #Совет Безопасности Республики Беларусь

В ВВС и войсках ПВО Беларуси продолжается проверка боеготовности
23 сентября 2026 14:14

В ВВС и войсках ПВО Беларуси продолжается проверка боеготовности

Бойцы 7-й отдельной специальной милицейской бригады совершили марш-бросок со штурмом опорного пункта
07 сентября 2026 17:04

Бойцы 7-й отдельной специальной милицейской бригады совершили марш-бросок со штурмом опорного пункта

В 7-й отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск МВД продолжается проверка боеготовности
07 сентября 2026 05:58

В 7-й отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск МВД продолжается проверка боеготовности

Александр Вольфович провел встречу с замминистра общественной безопасности Вьетнама
04 сентября 2026 16:55

Александр Вольфович провел встречу с замминистра общественной безопасности Вьетнама

Условная группа нападающих задержана. Как проходит проверка боеготовности системы МВД?
04 сентября 2026 11:01

Условная группа нападающих задержана. Как проходит проверка боеготовности системы МВД?

Вольфович: настоящая безопасность – это результат командной работы экспертов, аналитиков и практиков
19 июня 2026 16:48

Вольфович: настоящая безопасность – это результат командной работы экспертов, аналитиков и практиков

Лукашенко обновил состав руководства Госсекретариата Совета безопасности
03 марта 2026 10:42

Лукашенко обновил состав руководства Госсекретариата Совета безопасности

Тактическая выучка личного состава – завершается важный этап проверки ВС Беларуси
12 февраля 2026 17:52

Тактическая выучка личного состава – завершается важный этап проверки ВС Беларуси

Новые масштабы манёвров! В четырёх областях Беларуси прошла внезапная проверка боеготовности ВС
10 февраля 2026 18:20

Новые масштабы манёвров! В четырёх областях Беларуси прошла внезапная проверка боеготовности ВС

На личном контроле Президента! В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии
25 января 2026 13:48

На личном контроле Президента! В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии

Лукашенко: от мира в Украине нам легче не станет – нас будут душить и дальше
09 декабря 2025 13:45

Лукашенко: от мира в Украине нам легче не станет – нас будут душить и дальше

Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готовится, чтобы её избежать
09 декабря 2025 10:49

Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готовится, чтобы её избежать