Александр Лукашенко назначил новых руководителей и их замов в силовых структурах страны

Новости Беларуси. Президент 12 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил двух новых заместителей председателя КГБ, а также начальников управлений по Брестской и Могилевской областям. У руководителя погранкомитета с этого дня два новых зама. Назначен начальник управления Следственного комитета по Минской области, руководитель Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД. В Болгарию, Бангладеш и Республику Гана поедут новые посланники от Беларуси.

Кроме этого, глава государства дал согласие на назначение чиновников разного уровня на местах — в областных, районных и горисполкомах, городских администрациях и министерствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Я не могу (в последнее время я часто об этом говорю, и на это есть основания) как-то отойти от проблем честности, чистоты и прозрачности работы руководителей вашего уровня – вертикалей власти. Еще раз хочу подчеркнуть публично: у меня нет политики «двойного дна». Если я говорю, значит, так оно и будет, так оно и есть. Я не делаю какого-то пиара из направлений своей деятельности и из своих действий. Моя задача сегодняшнего дня и ваша задача – действовать в русле политики, обозначенной Президентом. Абсолютно недопустима «грязная» работа. Мне все больше и больше в связи с тем, что я поручил заниматься вопросами антикоррупционных действий, докладывают о ненормальной деятельности отдельных наших руководителей. И внизу, и здесь, наверху. Решения будут мгновенными и однозначными. И не будет того, что «ну, это простое нарушение, ну, поохотился человек, ну, убили лосенка или кабана съели и хорошим самогоном запили, давайте его простим. А вот тут, в энергетике, сотни миллионов долларов потеряно из-за несвоевременности ввода энергомощности или нерационального использования инвестиционных средств. Вот это действительно преступление». Нет, и там, и там есть преступление. Каждому своя статья. Все должно быть честно и по закону. Не будет по закону – вы сами выбрали этот путь. Я не имею в виду вас, не дай Бог. Но это все те, кто попал под статью уголовного кодекса. То же самое и в энергетике, и в деревообработке, и так далее.