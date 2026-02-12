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Новости по тегу #КГБ Республики Беларусь

Цинизм против ценностей. Шокирующие откровения «борцов за свободу» – слита секретная запись
12 февраля 2026 17:50

Цинизм против ценностей. Шокирующие откровения «борцов за свободу» – слита секретная запись

Лукашенко: надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим
07 августа 2025 13:31

Лукашенко: надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим

Лукашенко провёл совещание по вопросам деятельности КГБ Беларуси
07 августа 2025 10:32

Лукашенко провёл совещание по вопросам деятельности КГБ Беларуси

Лукашенко встретился с главой СВР России – к каким вызовам готовятся спецслужбы Союзного государства?
15 апреля 2025 16:43

Лукашенко встретился с главой СВР России – к каким вызовам готовятся спецслужбы Союзного государства?

В Беларусь с визитом прибыл командующий Ливийской национальной армией
17 февраля 2025 17:11

В Беларусь с визитом прибыл командующий Ливийской национальной армией

Комитет госбезопасности ввёл режим КТО в Гродно и окрестностях – учения
21 ноября 2024 08:28

Комитет госбезопасности ввёл режим КТО в Гродно и окрестностях – учения

КГБ раскрыл «серую» схему ввоза автомобилей в Беларусь. Преступники из Брестской области нанесли рекордный ущерб государству – 4 млн евро
14 октября 2013 14:26

КГБ раскрыл «серую» схему ввоза автомобилей в Беларусь. Преступники из Брестской области нанесли рекордный ущерб государству – 4 млн евро

Сотрудники КГБ задержали белорусов, которые требовали 10 тысяч евро от россиянина, и уличили представителя Минской таможни в получении взятки в 7 тысяч евро
07 октября 2013 18:48

Сотрудники КГБ задержали белорусов, которые требовали 10 тысяч евро от россиянина, и уличили представителя Минской таможни в получении взятки в 7 тысяч евро

В Могилевской области сотрудники КГБ задержали троих преступников, пытавшихся сбыть почти 30 кг героина
20 сентября 2013 20:06

В Могилевской области сотрудники КГБ задержали троих преступников, пытавшихся сбыть почти 30 кг героина

КГБ раскрыл очередные преступления должностных лиц «Белкоопсоюза» и «Гроднопромстроя»
14 августа 2013 13:26

КГБ раскрыл очередные преступления должностных лиц «Белкоопсоюза» и «Гроднопромстроя»

Председатель Белкоопсоюза и другие руководители задержаны при получении взятки. Фигурирует сумма - 500 000 долларов
23 июля 2013 17:04

Председатель Белкоопсоюза и другие руководители задержаны при получении взятки. Фигурирует сумма - 500 000 долларов

14-тый отдельный полк правительственной связи Комитета госбезопасности отмечает 70-летие
12 июля 2013 17:33

14-тый отдельный полк правительственной связи Комитета госбезопасности отмечает 70-летие