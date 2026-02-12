Новости по тегу #КГБ Республики Беларусь

Внутренние конфликты, двойная игра и то, что обычно остается за кулисами. Кто на самом деле формирует повестку и какие ценности стоят за громкими лозунгами оппозиции.
Лукашенко провел совещание по вопросам деятельности КГБ Беларуси.
Центральной темой обсуждения стало совершенствование деятельности КГБ. С такой инициативой выступил глава ведомства, а Президент решил поднять вопрос в кругу специалистов, чья деятельность тесно связана с работой Комитета.
В случае агрессии НАТО против Союзного государства, ущерб будет нанесен всему Альянсу. Эта фраза Сергея Нарышкина прозвучала по итогам разговора с Александром Лукашенко.
Встречал почетного гостя председатель КГБ, генерал-лейтенант Иван Тертель. Приветствовали традиционно, с хлебом-солью. В церемонии участвовала и рота почетного караула.
Ответить на любые вызовы и угрозы, держать ситуацию под контролем, обеспечивать охрану общественного порядка в нештатных ситуациях – все это под силу нашим правоохранителям.
11 октября 2026 17:00
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