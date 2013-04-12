Минская и Пензенская области подписали соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Новости Беларуси. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Минской и Пензенской областями подписали председатель Миноблисполкома Борис Батура и губернатор российского региона Василий Бочкарев. Борис Батура намерен в скором времени посетить Пензенскую область и наполнить документ конкретными проектами.

Российский регион интересует опыт Минской области в модернизации агропромышленного комплекса. Минская область заинтересована в инвесторах и готова предложить бизнесменам самые благоприятные условия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Василий Бочкарев, губернатор Пензенской области Российской Федерации:

Минская область серьезно занимается развитием производства овощей в закрытом грунте. Это проект верный. Спрос населения с каждым годом растет на овощи. Жаль, конечно, что нет пока проекта у нас по ягодам. Я думаю, что мы вместе будем над этим работать. И старые теплицы можно, как израильтяне говорят, перепрофилировать под землянику.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Интерес обоюдный в различных сферах. Это и кожевенное производство, создание обувного производства, швейное производство, переработка тех же овощей, о которых говорил Василий Кузьмич. Может, нам удастся создать совместное производство по переработке с применением того оборудования, которое есть в Пензенской области. То есть тот товарооборот, который есть теперь, нас не устраивает. Нам надо, конечно, развивать взаимное сотрудничество.