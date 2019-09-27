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На сессии Генассамблеи ООН Владимир Макей призвал обеспечить цифровой суверенитет и нейтралитет стран мира

27 сентября 2019 07:54
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Новости Беларуси. Беларусь выдвинула инициативу о необходимости формирования на планете пояса цифрового добрососедства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал обеспечить цифровой суверенитет и нейтралитет стран мира.

Речь идет о заключении двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении информационной безопасности. Они должны быть основой для выработки международных правил, ответственного поведения в виртуальном пространстве. Все это для того, чтобы зло не получило ни малейшего шанса на доминирование в так называемой «технологической гонке вооружения».

На сессии Генассамблеи ООН Владимир Макей призвал обеспечить цифровой суверенитет и нейтралитет стран мира-1

# ООН # Владимир Макей # Фотофакт

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