На сессии Генассамблеи ООН Владимир Макей призвал обеспечить цифровой суверенитет и нейтралитет стран мира

Новости Беларуси. Беларусь выдвинула инициативу о необходимости формирования на планете пояса цифрового добрососедства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал обеспечить цифровой суверенитет и нейтралитет стран мира.

Речь идет о заключении двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении информационной безопасности. Они должны быть основой для выработки международных правил, ответственного поведения в виртуальном пространстве. Все это для того, чтобы зло не получило ни малейшего шанса на доминирование в так называемой «технологической гонке вооружения».