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Александр Лукашенко: «Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама»

26 сентября 2019 16:56
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Новости Беларуси. Украинская журналистка Ольга Кошеленко напрямую задала вопрос Президенту Беларуси о судьбе Крыма. Этот полуостров оказался яблоком раздора между Украиной и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко: «Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама»-1

Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала «1+1» (Украина):
Крым вернет Россия?

Александр Лукашенко: «Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит президент (этот вопрос закрыт сегодня и навсегда), это говорит и аккуратный, спокойный Лавров, все руководство. Консенсус в российском обществе – нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму. Нет оснований к этому. Нет сегодня силы, которая против желания России может это сделать. Нет такой силы. Это территория уже России, как они считают (и не только они). И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий.

Александр Лукашенко: «Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама»-7

Может быть, когда-то в спокойном ключе изменится политика, может, новое поколение россиян будет у власти и так далее – может быть. Даже если бы сегодня в России пришли к власти те, которые осуждают Россию за Крым, они бы Крым вам не вернули. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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