Александр Лукашенко: «Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит президент (этот вопрос закрыт сегодня и навсегда), это говорит и аккуратный, спокойный Лавров, все руководство. Консенсус в российском обществе – нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму. Нет оснований к этому. Нет сегодня силы, которая против желания России может это сделать. Нет такой силы. Это территория уже России, как они считают (и не только они). И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий.