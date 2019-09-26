Александр Лукашенко об интеграции с Россией: «Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну»
Новости Беларуси. Президент впервые проводит встречу с представителями ведущих украинских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов»
По поводу интеграции Беларуси и России в СМИ развернулась серьезная полемика. Позиция Президента неизменна. Во главе угла – суверенитет нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда идут эти досужие разговоры – я уже приоткрою занавес этот – мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему, я ее поднял, я ему прямо сказал: «Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, – выбрось это из головы».
Чисто эмоционально: я первый Президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый Президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Внутрь какого-то государства?.. Нет!. Он говорит: «Да Господь с тобой, у нас даже нет мысли такой». Такой был ответ.
У нас в Беларуси тоже (говорят – прим. ред.): «Вот, Лукашенко сдаст», особенно более националистичные круги, «сдаст суверенитет, независимость». Глупость полная. Плевать мне на мою эту власть. Слушайте, я 25 лет Президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, которой я как могу управляю, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми. Нас топтали, под плетками, и вам хватало! Почти такая же история.
Сейчас мы суверенны и независимы. Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Да плевать на эту всю власть и так далее. Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну. Это мое убеждение.
Президент Беларуси об украинско-российской границе: «Мы будем вести себя так, как договорятся две стороны»
Беларусь и Украины связывают не только прочные экономически отношения, но и исторические нити. Несмотря на непростую ситуацию в соседской стране, нам удалось сохранить доверие и взаимопонимание между странами. В сложные времена готовность помочь наша страна доказывала не словом, а делом. Александр Лукашенко подчеркнул – Беларусь и впредь не отказывается от участия и будет всячески содействовать установлению мира в Украине.