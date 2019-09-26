Александр Лукашенко об интеграции с Россией: «Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Когда идут эти досужие разговоры – я уже приоткрою занавес этот – мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему, я ее поднял, я ему прямо сказал: «Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, – выбрось это из головы».

Чисто эмоционально: я первый Президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый Президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Внутрь какого-то государства?.. Нет!. Он говорит: «Да Господь с тобой, у нас даже нет мысли такой». Такой был ответ.

У нас в Беларуси тоже (говорят – прим. ред.): «Вот, Лукашенко сдаст», особенно более националистичные круги, «сдаст суверенитет, независимость». Глупость полная. Плевать мне на мою эту власть. Слушайте, я 25 лет Президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, которой я как могу управляю, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми. Нас топтали, под плетками, и вам хватало! Почти такая же история.