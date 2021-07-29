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​Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств

29 июля 2021 14:16
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Новости Беларуси. Депутаты рассказали о повестке осенней сессии. 18 законопроектов и декрет Президента предложены к рассмотрению в Овальном зале в новом сезоне. Большинство из них планируется заслушать во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы планируем расширять наш диалог со всеми группами по связям с парламентами зарубежных стран. Мы не будем сокращать контакты и с парламентами западных государств. Но, вне всякого сомнения, будем прежде всего направлять усилия на взаимодействие с теми коллегами, которые готовы нас слышать, воспринимать, готовы обсуждать реальную ситуацию в Беларуси и нашу позицию.

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# Международная политика # Андрей Савиных # Фотофакт

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