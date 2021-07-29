​Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств

Новости Беларуси. Депутаты рассказали о повестке осенней сессии. 18 законопроектов и декрет Президента предложены к рассмотрению в Овальном зале в новом сезоне. Большинство из них планируется заслушать во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы планируем расширять наш диалог со всеми группами по связям с парламентами зарубежных стран. Мы не будем сокращать контакты и с парламентами западных государств. Но, вне всякого сомнения, будем прежде всего направлять усилия на взаимодействие с теми коллегами, которые готовы нас слышать, воспринимать, готовы обсуждать реальную ситуацию в Беларуси и нашу позицию.