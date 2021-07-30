Роман Головченко – послу Азербайджана: вы, безусловно, внесли большой вклад в укрепление отношений
Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан планируют нарастить товарооборот по итогам года. О перспективах в экономике и взаимной поддержке на международной арене говорили 30 июля белорусский премьер и посол Азербайджана Латиф Гандилов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча состоялась по случаю завершения 5-летней миссии дипломата в Беларуси. За это время деловые связи государств заметно активизировались. Несмотря на пандемию, товарооборот в 2020-м составил без малого 450 миллионов долларов. И это в полтора раза больше предыдущего года.
Азербайджан покупает нашу молочку, сельскохозяйственную технику, медикаменты. В обеих странах открыты торговые представительства. В городе Гянджа налажена совместная сборка белорусской техники.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Вы, безусловно, внесли большой вклад в укрепление отношений, поддерживали динамику сотрудничества со своей стороны, поддерживали проекты, которые реализуются между нашими странами. Конечно, мы благодарны за тот вклад, который вы внесли в эту работу.
Этим летом дипломатическим отношениям Минска и Баку исполнилось 28 лет. В ближайшее время в Беларуси ждут нового посла Азербайджана. Им станет бывший постоянный представитель государства при СНГ Ульви Вагиф.