«Около 40 миллионов евро». Польские журналисты подсчитали потери Литвы от санкций в отношении Беларуси

Новости Литвы. Ситуация с мигрантами в Литве в последние недели в топе новостей многих мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из польских изданий вышел материал с очень красноречивым названием «Краш-тест для микросверхдержавы».

В нем четко прослеживается довольно очевидный факт – несоответствие реального потенциала Литвы с ее амбициями и инициативами. Эта прибалтийская республика всячески пытается вставить свои пять копеек в дела нашей страны. Один из примеров – инцидент с самолетом Ryanair в Минске. В ответ на обращения Литвы Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси. Итог лишь в том, что, пытаясь ударить по нам, Литва ударила по себе же. Этот очевидный факт подтверждает и журналист польского издания.

Инициаторы этих действий однако не предвидели, что косвенные последствия этих санкций коснутся и Литвы, поскольку до сих пор Беларусь использовала услуги литовских железных дорог и портов для экспорта своих товаров. По оценкам, около 20 % перевозок литовской государственной железной дорогой и столько же перевалок литовскими портами были связаны с белорусским экспортом. Это будет означать потерю Литвой около 40 миллионов евро доходов в год. В настоящее время обслуживание этого трафика взяла на себя Россия.

Ну и один из основных моментов в материале – мигранты в Литве. В прибалтийской республике режим чрезвычайного положения. Обвинения летят, конечно же, в сторону нашей страны. Однако попытки отгородиться от Беларуси проволокой тщетны и обречены на провал. В подтверждение этому еще один фрагмент из материала польского издания.