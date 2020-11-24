Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты: мы вам покажем, насколько открыты в отношениях с любыми государствами

Новости Беларуси. Президент Беларуси принял 24 ноября верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо отметить, что это уже второй подобный дипломатический прием за две недели. Кто-то даже не поленился подсчитать: в странах, послы которых вручили верительные грамоты за последние дни, проживает порядка 1,8 миллиарда человек или четвертая часть населения планеты. Как правило, Президент на таких церемониях общается с дипломатами лично, обозначая важные вещи в том или ином направлении. О чем 24 ноября говорил глава государства с послами, расскажет Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Минск. Дворец Независимости. Президент Лукашенко принимает дипломатов из стран, в которых проживает четверть населения всего мира. Процедура вручения верительных грамот – это не только протокольное мероприятие, это прежде всего дипломатическое па, международное признание легитимности власти. Именно с этого момента у послов начинается официальный период работы в нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно – белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство. Александр Лукашенко: «Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально»

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В кадре – флаги семи государств мира, в Зале приемов – дипломаты из Китая, Израиля, Пакистана. Послы Бангладеш, Намибии и Камбоджи в Беларуси по совместительству. В дипломатической компании посол Мальтийского ордена.

Александр Лукашенко:

Как у нас говорят, добро пожаловать в Беларусь! Беларусь готова и дальше укреплять свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Камбоджа.

Присмотритесь к тому, что вас интересует в Беларуси, и надо нам в будущем году начинать более активно сотрудничать. Передайте своему руководству: мы к этому готовы. А в Бангладеш ждут нашего Президента.

Надеемся увидеть вас в нашей стране. Посол Исламской Республики Пакистан, как и его коллега из Бангладеш, отказался от шампанского. В остальном у нас полное взаимопонимание. В Пакистане мы играем уже не первую скрипку. Страна – словно огромный кашмирский рынок. Двухсотмиллионное государство нуждается в белорусских лекарствах, наших образовательных и аграрных технологиях. Последний раз Президент Беларуси с главой исполнительной власти Пакистана встречался в июне 2019 года на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Нельзя допускать паузы в наших интенсивных отношениях. Вы передайте это премьер-министру. Нужен импульс. Намибия – страна между пустыней и океаном – для белорусских производителей terra incognita. В дипломатическую разведку может поехать наша делегация. Уже прорабатывается возможность визитов министров иностранных дел и образования. Африка – по-прежнему tabula rasa для стран – экспортеров товаров и услуг.

Я с удовольствием хотел бы видеть у истоков интенсификации этих отношений вас. С Мальтийским орденом вряд ли можно нарастить товарооборот, он имеет экстерриториальный статус. Земельные владения в нескольких странах Европы. Миссия одна – гуманитарная.

Вы всегда открыты, как и мы, в отношениях друг с другом. Мы это очень ценим. И еще раз – всем.