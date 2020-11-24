Александр Лукашенко: законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси рассмотрит наш парламент в ближайшее время

Новости Беларуси. Белорусы занимают одно из первых мест по количеству праведников мира (людей, которые спасали евреев от холокоста), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В нынешних условиях международной ревизии событий и итогов Второй мировой войны Беларусь и Израиль могли бы вместе отстаивать историческую правду. Мы начнем с себя. Законодательно наведем порядок на этом историческом поле.