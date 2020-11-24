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Александр Лукашенко: законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси рассмотрит наш парламент в ближайшее время

24 ноября 2020 18:48
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Новости Беларуси. Белорусы занимают одно из первых мест по количеству праведников мира (людей, которые спасали евреев от холокоста), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
В нынешних условиях международной ревизии событий и итогов Второй мировой войны Беларусь и Израиль могли бы вместе отстаивать историческую правду. Мы начнем с себя. Законодательно наведем порядок на этом историческом поле.

Александр Лукашенко: законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси рассмотрит наш парламент в ближайшее время-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра итогов этой войны и героизации нацизма. Кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси. Героизацией так называемой сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества.

Александр Лукашенко: законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси рассмотрит наш парламент в ближайшее время-4

Мы рассчитываем на развитие сотрудничества в области информационных технологий, биотехнологий, робототехники, а также искусственного интеллекта. Есть что вам предложить. Ваш уровень развития мы знаем.

# Закон # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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