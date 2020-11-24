Александр Лукашенко: в 2020 году объём поставок сельхозпродукции в Китай впервые достигнет свыше 200 млн долларов

Новости Беларуси. «Великий камень», великий Шелковый путь. Сотрудничество Беларуси с Китаем затрагивает не только большие проекты, есть много не менее перспективных проектов в отдельных отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особо хочу отметить стартовавшие в этом году два очень важных для Беларуси проекта. Строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта на средства Китайской Народной Республики.

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Сохраняются хорошие темпы роста белорусского экспорта в Китай. По нашим оценкам, в этом году объем поставок сельхозпродукции впервые достигнет свыше 200 миллионов долларов. И я уверен, что это только начало.