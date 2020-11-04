Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина 4 ноября. Какие темы обсудили президенты

В частности, одним из основных вопросов стала ситуация с распространением COVID-19: обстановка вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран. В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в нашей стране и передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.

Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, президенты обсудили самый широкий спектр тем как двусторонней, так и международной повестки дня.

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Телефонный разговор лидеров Беларуси и России длился около часа.

Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах – Польше, Литве, Украине. Подробно обсудили лидеры и актуальные вопросы внутренней повестки России и Беларуси.

Из иных актуальных тем разговора – проблема перевалки наших товаров из порта Усть-Луга, вопросы военно-технического сотрудничества. Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов – нефти и газа – в Беларусь в будущем году.

Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.

Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в нашу энергосистему.