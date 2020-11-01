«Будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам». Главный инженер БелАЭС рассказал о датах запуска станции
Главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь стал гостем программы «В людях».
Вадим Щеглов:
В выборную кампанию в Беларуси один из кандидатов заявлял, когда у него спросили: «Что бы вы сделали с Белорусской АЭС?». Он сказал: «Я бы не дал ее запустить и продал бы обратно россиянам». Слышали такие заявления?
Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция»:
Да, к сожалению, приходится и такое слышать.
Вадим Щеглов:
А как вы к такого рода заявлениям относитесь?
Анатолий Бондарь:
Это полное безрассудство. Проект состоялся, он реализован. Для Беларуси это гигантский, масштабный, хороший технический проект. Осталось совсем мало времени, и мы убедимся в эффективности после реализации этого проекта.
Вадим Щеглов:
И сомнения уйдут даже у самых заядлых скептиков?
Анатолий Бондарь:
Безусловно. Даже те сложности, которые сейчас называют, пытаются сформулировать с реализацией производимой электроэнергии, то, что Литва пытается нас отсечь, каким-то образом она будет вычленять электроэнергию, хотя, каким образом, мне технически это не совсем представляется. Я думаю, жизнь все расставит по местам. Уверен, что мы будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам. Думаю, что нам длительное время не понадобится думать о третьем и четвертом блоке, такие возможности наша площадка предполагает.
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Вадим Щеглов:
А как жизнь, посмотрите, подбрасывает. Мы мало того, что сэкономим российский газ до пяти миллиардов. А ведь сегодня, куда ни глянь, все заботятся об экологии: электромобили, электрическое отопление, уже отказываются от газа, покупают электрические котлы. Плюс, мне кажется, государство создаст условия, которые бы стимулировали население переходить на электричество.
Анатолий Бондарь:
Это только в плюс нашему проекту и тому, что мы сейчас реализуем. Я считаю, реализуем в разумные сроки, соблюдая все требования нормативной документации, начиная со строительно-монтажных работ, с пусконаладки на этапах ввода в эксплуатацию. И, безусловно, это святое – этап эксплуатации атомной станции.
Вадим Щеглов:
Когда?
Анатолий Бондарь:
Я ничего нового не скажу. Мы подтверждаем принятые обязательства по срокам, графику. То, что мы сейчас находимся на этапе физпуска, уже не первый день идут эксперименты, испытания. Эксперименты – не то слово, мы ничего не экспериментируем, у нас все с большой референтностью. Мы проверяем то, что было на блоках-прототипах и что было рассчитано учеными Курчатовского института.
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Если вернуться к Фукусиме, сыграло основную роль землетрясение, наводнение и цунами, которое накрыло работу дизель-генераторов. А так, даже проект 60-х годов выдержал ту ситуацию с полным обесточиванием блока, с наложением землетрясения выдержал. Если бы цунами было проектное (до 10 метров), но там было 13-15 метров и накрыло эти дизель-генераторы, активные системы безопасности вышли из строя. У нас же – пассивные. Даже это не было бы решающим моментом в тех трагических событиях.
У нас в графиках стоит конец февраля 2021 года.
Это уже освоение стопроцентной мощности и процедурное, как положено по всей нормативно-правовой документации, сдача в промышленную эксплуатацию с проведением комплексных испытаний. Но я бы хотел назвать срок – конец первого квартала.
UPD 02.11.2020: В интервью была допущена оговорка. Сдача в промышленную эксплуатацию Белорусской атомной электростанции планируется в конце первого, а не третьего квартала 2021 года. Приносим свои извинения за неточность.