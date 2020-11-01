«Будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам». Главный инженер БелАЭС рассказал о датах запуска станции

Главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь стал гостем программы «В людях». Вадим Щеглов:

В выборную кампанию в Беларуси один из кандидатов заявлял, когда у него спросили: «Что бы вы сделали с Белорусской АЭС?». Он сказал: «Я бы не дал ее запустить и продал бы обратно россиянам». Слышали такие заявления?

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Да, к сожалению, приходится и такое слышать. Вадим Щеглов:

А как вы к такого рода заявлениям относитесь? Анатолий Бондарь:

Это полное безрассудство. Проект состоялся, он реализован. Для Беларуси это гигантский, масштабный, хороший технический проект. Осталось совсем мало времени, и мы убедимся в эффективности после реализации этого проекта.

Вадим Щеглов:

И сомнения уйдут даже у самых заядлых скептиков? Анатолий Бондарь:

Безусловно. Даже те сложности, которые сейчас называют, пытаются сформулировать с реализацией производимой электроэнергии, то, что Литва пытается нас отсечь, каким-то образом она будет вычленять электроэнергию, хотя, каким образом, мне технически это не совсем представляется. Я думаю, жизнь все расставит по местам. Уверен, что мы будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам. Думаю, что нам длительное время не понадобится думать о третьем и четвертом блоке, такие возможности наша площадка предполагает. «Где-то даже элементы ревности». Почему у Литвы есть претензии к строительству БелАЭС? Отвечает главный инженер станции

Вадим Щеглов:

А как жизнь, посмотрите, подбрасывает. Мы мало того, что сэкономим российский газ до пяти миллиардов. А ведь сегодня, куда ни глянь, все заботятся об экологии: электромобили, электрическое отопление, уже отказываются от газа, покупают электрические котлы. Плюс, мне кажется, государство создаст условия, которые бы стимулировали население переходить на электричество. Анатолий Бондарь:

Это только в плюс нашему проекту и тому, что мы сейчас реализуем. Я считаю, реализуем в разумные сроки, соблюдая все требования нормативной документации, начиная со строительно-монтажных работ, с пусконаладки на этапах ввода в эксплуатацию. И, безусловно, это святое – этап эксплуатации атомной станции.

Вадим Щеглов:

Когда? Анатолий Бондарь:

Я ничего нового не скажу. Мы подтверждаем принятые обязательства по срокам, графику. То, что мы сейчас находимся на этапе физпуска, уже не первый день идут эксперименты, испытания. Эксперименты – не то слово, мы ничего не экспериментируем, у нас все с большой референтностью. Мы проверяем то, что было на блоках-прототипах и что было рассчитано учеными Курчатовского института. Главный инженер БелАЭС о безопасности на станции: «Реактор так защищён, что даже при падении самолета выдержит»