Прямой эфир

«Будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам». Главный инженер БелАЭС рассказал о датах запуска станции

01 ноября 2020 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь стал гостем программы «В людях».

Вадим Щеглов:
В выборную кампанию в Беларуси один из кандидатов заявлял, когда у него спросили: «Что бы вы сделали с Белорусской АЭС?». Он сказал: «Я бы не дал ее запустить и продал бы обратно россиянам». Слышали такие заявления?

«Будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам». Главный инженер БелАЭС рассказал о датах запуска станции-1

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция»:
Да, к сожалению, приходится и такое слышать.

Вадим Щеглов:
А как вы к такого рода заявлениям относитесь?

Анатолий Бондарь:
Это полное безрассудство. Проект состоялся, он реализован. Для Беларуси это гигантский, масштабный, хороший технический проект. Осталось совсем мало времени, и мы убедимся в эффективности после реализации этого проекта.

«Будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам». Главный инженер БелАЭС рассказал о датах запуска станции-4

Вадим Щеглов:
И сомнения уйдут даже у самых заядлых скептиков?

Анатолий Бондарь:
Безусловно. Даже те сложности, которые сейчас называют, пытаются сформулировать с реализацией производимой электроэнергии, то, что Литва пытается нас отсечь, каким-то образом она будет вычленять электроэнергию, хотя, каким образом, мне технически это не совсем представляется. Я думаю, жизнь все расставит по местам. Уверен, что мы будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам. Думаю, что нам длительное время не понадобится думать о третьем и четвертом блоке, такие возможности наша площадка предполагает.

«Где-то даже элементы ревности». Почему у Литвы есть претензии к строительству БелАЭС? Отвечает главный инженер станции  

«Будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам». Главный инженер БелАЭС рассказал о датах запуска станции-7

Вадим Щеглов:
А как жизнь, посмотрите, подбрасывает. Мы мало того, что сэкономим российский газ до пяти миллиардов. А ведь сегодня, куда ни глянь, все заботятся об экологии: электромобили, электрическое отопление, уже отказываются от газа, покупают электрические котлы. Плюс, мне кажется, государство создаст условия, которые бы стимулировали население переходить на электричество. 

Анатолий Бондарь:
Это только в плюс нашему проекту и тому, что мы сейчас реализуем. Я считаю, реализуем в разумные сроки, соблюдая все требования нормативной документации, начиная со строительно-монтажных работ, с пусконаладки на этапах ввода в эксплуатацию. И, безусловно, это святое этап эксплуатации атомной станции.

«Будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам». Главный инженер БелАЭС рассказал о датах запуска станции-10

Вадим Щеглов:
Когда?

Анатолий Бондарь:
Я ничего нового не скажу. Мы подтверждаем принятые обязательства по срокам, графику. То, что мы сейчас находимся на этапе физпуска, уже не первый день идут эксперименты, испытания. Эксперименты не то слово, мы ничего не экспериментируем, у нас все с большой референтностью. Мы проверяем то, что было на блоках-прототипах и что было рассчитано учеными Курчатовского института.

Главный инженер БелАЭС о безопасности на станции: «Реактор так защищён, что даже при падении самолета выдержит»  

«Будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам». Главный инженер БелАЭС рассказал о датах запуска станции-13

Если вернуться к Фукусиме, сыграло основную роль землетрясение, наводнение и цунами, которое накрыло работу дизель-генераторов. А так, даже проект 60-х годов выдержал ту ситуацию с полным обесточиванием блока, с наложением землетрясения выдержал. Если бы цунами было проектное (до 10 метров), но там было 13-15 метров и накрыло эти дизель-генераторы, активные системы безопасности вышли из строя. У нас же пассивные. Даже это не было бы решающим моментом в тех трагических событиях.

У нас в графиках стоит конец февраля 2021 года.

Это уже освоение стопроцентной мощности и процедурное, как положено по всей нормативно-правовой документации, сдача в промышленную эксплуатацию с проведением комплексных испытаний. Но я бы хотел назвать срок конец первого квартала.

UPD 02.11.2020: В интервью была допущена оговорка.  Сдача в промышленную эксплуатацию Белорусской атомной электростанции планируется в конце первого, а не третьего квартала 2021 года. Приносим свои извинения за неточность.  

# АЭС в Беларуси # Экономика # Анатолий Бондарь # Вадим Щеглов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Мусиенко: из сферы международной политики выпали нефть и газ как регулятор отношений, надо чем-то заменить
01 ноября 2020 16:38

Сергей Мусиенко: из сферы международной политики выпали нефть и газ как регулятор отношений, надо чем-то заменить

Банки будут платить за привлечение новых клиентов
30 октября 2020 14:59

Банки будут платить за привлечение новых клиентов

Какие налоги принесли больше всего денег в бюджет Беларуси?
30 октября 2020 14:57

Какие налоги принесли больше всего денег в бюджет Беларуси?