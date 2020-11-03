Во Дворце Независимости прошла церемония вручения верительных грамот. О чём говорил Александр Лукашенко с послами?

Новости Беларуси. Беларусь способна эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность. Об этом глава государства 3 ноября заявил во время церемонии вручения верительных грамот во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко их вручили шесть послов и апостольский нунций. Главный посыл нашего Президента – Беларусь готова к взаимодействию со всеми зарубежными партнерами и обсуждению любых вопросов сотрудничества, но при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела Беларуси. Алена Сырова подробнее.

Алена Сырова, корреспондент:

Первые в году верительные грамоты вручают за два месяца до его окончания. Для этого есть веские причины, и пандемия сыграла не последнюю роль. Но все же в дипломатии трепетно относятся к традициям и протоколу. Несмотря на то, что многие послы уже не первый месяц в Беларуси, официально и в полной мере представлять свои государства они могут только после такой встречи с нашим Президентом.

В зале вручения верительных грамот посланники семи государств. Компанию им мог бы составить еще и новый посол Китая, но Се Сяоюн по приезду в Минск отправился на карантин. Ему нашу страну только предстоит открыть, в отличие от, например, посла Японии господина Токунага. «Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси» То же касается и других стран, которые, может быть, и более закрыты, но менее интересны Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь рассчитывает на укрепление отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Неоправданно низкий уровень отношений у нас с Кореей. Просим нового руководителя дипмиссии обратить внимание на такие сферы сотрудничества, как производство лекарств, продуктов питания, профессиональное обучение, повышение квалификации кадров. Церемония вручения верительных грамот, помимо основного назначения, еще и возможность услышать из первых уст, как официальный Минск видит развитие отношений с той или иной страной.

Принимая верительную грамоту посла Ирана, Президент подтвердил: для нас эта страна – один из значимых партнеров и в экономике, и в политике на Ближнем Востоке. Мы благодарны Ирану за поддержку на международных площадках и рады любым шагам, которые могут помочь стабилизировать военно-политическую ситуацию в регионе. Александр Лукашенко:

Скажу откровенно, чтобы не потерять наши отношения с Ираном, нам надо обязательно завершить все проекты, которые мы когда-то наметили.

Аналогичная история с Сирией. Она уже почти десятилетие пытается справиться с внутриполитическим кризисом, который явно не способствует эффективному экономическому развитию страны, а значит, и сотрудничеству с другими государствами. Александр Лукашенко:

Беларусь активно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и выступает за невмешательство во внутренние дела Сирии. Убежден, что усилия сирийского руководства, направленные на скорейшее урегулирование внутриполитической ситуации, восстановление экономики, социальной сферы, будут способствовать активизации взаимодействия между нашими странами.

Официальное начало дипмиссий послов пришлось на период, когда военные конфликты приправлены информационными атаками, мировое сообщество борется с пандемией, а состояние мировой экономики ощутимо ухудшилось. Выбираться из всего этого, преодолевать последствия так или иначе странам под силу только сообща.

Александр Лукашенко:

Именно поэтому сейчас время диктует необходимость перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества. Убежден, что только согласованные действия всех государств планеты, проявление гуманизма, солидарности, укрепление атмосферы взаимного доверия способны нейтрализовать эти угрозы и создать прочную основу для разрешения проблем.

Кстати, после этих слов нашего Президента Мустафа Озджан, новый посол Турции, поделился с журналистами планами, которые задумал реализовать в Беларуси. Часть из них – те, которые в апреле 2019 года наметили главы наших государств во время визита белорусского лидера в Турцию. Кроме того, по словам посла, скоро турецкие бизнесмены будут готовы публично представить конкретные предложения по развитию торгово-экономических отношений. Глобальная цель – совместный выход на рынки третьих стран.

Мустафа Озджан, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси:

Нас очень интересует индустриальный сектор, поскольку промышленность здесь очень хорошо развита. Я думаю, что вместе мы сможем добиться в этой сфере новых высот и выйти на новые рынки. Кстати, Александра Лукашенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом связывают хорошие личные отношения (впрочем, то же можно сказать о других мировых лидерах). В том числе по этой причине минуты традиционного неформального общения за символическим бокалом шампанского практически все новоиспеченные послы использовали, чтобы передать приветствие от глав своих государств. Александр Лукашенко отвечал взаимностью.

Франклин Араке, Чрезвычайный и Полномочный посол Венесуэлы в Беларуси:

Большое спасибо за ту помощь, которую вы оказываете нашей стране. Я надеюсь, мы и дальше будем работать на благо обеих стран. Александр Лукашенко:

Мой привет Николасу. Со всеми послами Президент нашел общий язык. Многие из них говорят на русском. Александр Лукашенко: я встречался со многими его предшественниками, но это лучший Папа Римский В этом году Беларусь переживает сложный период. Процессы, которые у нас происходят, за рубежом зачастую интерпретируют некорректно.