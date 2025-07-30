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Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного уровня

30 июля 2025 10:35
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В США активная деятельность властей вызывает только недовольство американцев. Так, рейтинг одобрения президента страны Трампа упал до 40 % – самого низкого уровня за весь его второй срок. Таковы данные последнего соцопроса, проведенного международной маркетингово-исследовательской компанией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного уровня-2

Хотя еще две недели назад этот показатель составлял 41 %. Как выяснилось, жителей страны не устраивает буквально все, что делает глава Белого дома. Более половины, а именно 55 % опрошенных считают, что он ведет экономику США к упадку. Хотя главным предвыборным обещанием Трампа было как раз ускорить ее развитие. 51 % респондентов возмущение вызывает его жесткая миграционная политика.

# США # Дональд Трамп

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