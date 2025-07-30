В Беларуси могут ужесточить ответственность за загрязнение лесов и ненадлежащее содержание территорий

В Беларуси могут ужесточить ответственность за нарушения, связанные с загрязнением лесов, ненадлежащим содержанием населенных пунктов и других территорий. Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня, 30 июля, на заседании экспертного совета при Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлагается ввести штраф за неконтролируемое распространение опасных растений – например, борщевика. Вместе с тем может вырасти денежное наказание за загрязнение лесов отходами и сточными водами. Например, для юридических лиц – с 50 до 1000 базовых величин. В итоге максимальный штраф может достигать 42 тысяч рублей. Дорого обойдется и выбрасывание мусора из проезжающего автомобиля. Большинство членов экспертного совета проект закона поддержали; вместе с тем были и замечания.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Инвазивные растения, я понимаю, это знает, допустим, агроном, знает руководитель лесхоза, где растет. А люди, которые живут в деревне, они иногда и не знают, что это за растение. Поэтому эксперты внесли такое предложение. Меры ужесточать надо, но предварительно надо прийти человеку, показать, рассказать, выдать предписание. Не устранил – тогда включается этот механизм. Вообще довольно интересный законопроект в рамках требования главы государства, ну и в целом по наведению порядка на всей территории.

В ходе заседания также обсудили проект закона, который корректирует нормы дактилоскопической регистрации. Отметим, экспертный совет при Совете Республики создан по поручению Президента. Начиная с 2021 года, он рассматривает и дает оценку важнейшим законодательным инициативам. С начала работы совет рассмотрел 314 правовых актов, из которых только около 30 % были одобрены в первоначальном варианте.