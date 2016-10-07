Александр Лукашенко на встрече с парламентом: «Самый главный вопрос у нас – это вопрос экспорта»

Новости Беларуси. Шире распахнуть ворота в Беларусь, преодолеть негативные тенденции в экономике и придать импульс развитию бизнеса в стране. Президент Беларуси 7 октября выступил с обращением к парламентариям. Формат прошедшей встречи уникален. В Овальном зале Дома правительства собрались те, кто покидает парламентский пост, и те, кто этой осенью приступает к делам на законодательной ниве. Речь Президента была объемной – в течение более чем двух часов Александр Лукашенко говорил о насущном. Темы касались как интересов государства в целом, так и в отдельности каждого белоруса. Внешняя политика, экономика, роль бизнеса, ЖКХ и приватизация госпредприятий. Все эти вопросы, как отметил глава государства, должны быть на контроле у парламентариев. В завершение встречи в Овальном зале прозвучали слова благодарности парламентариям и состоялась церемония вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Горин, СТВ:

Сегодня в Овальном зале просто не может быть свободных мест. Впервые одновременно собрались сразу оба созыва, V и VI, старый и новый, нижней и верхней палаты белорусского парламента. К тому же в совместном заседании принимает участие Президент. Хороший формат для того, чтобы подвести итоги и одновременно обозначить планы на будущее. Новый формат – не только лишнее подтверждение, какую роль парламент играет в жизни страны, но и иллюстрация преемственности. Депутаты и сенаторы обоих созывов в одном зале и с одним пониманием, что есть благо для Беларуси. А не кто «левый», а кто – «правый». Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы, как нам советуют, но не делают там, прежде всего – на Западе, весь парламент выкосим и сюда придут исключительно новые депутаты и ни одного «старика», преемственности парламентариев не будет. Опыт парламента предыдущего, V созыва, который они накопили, мы просто угробим, а на это не имеет права ни одно государство. Посмотрите на Запад: там никто не смотрит: возрастной, не возрастной. И к нам они приезжают. За 70 лет, под 80 – это считается нормальным. Главное – чтобы голова работала и ноги ходили. Нам нужны мозги. Нам нужны люди толковые, творческие, независимо от возраста. Особенно в парламенте. В мире сегодня время, когда отмирают старые рынки, формируются новые. Нашей республики надо приспособиться к этим процессам. Другой вопрос – какой ценой, если взвесить все «за» и «против». Александр Лукашенко:

Я готов к любым реформам, Козиятко в своей передаче это недавно подчеркнул: «Президент готов к реформам, любым». Самым жестким. Жестче, чем МВФ сегодня требует. Вопрос в другом: готовы ли вы к ним? Я обращаюсь к вам, представителям народа. Спросите у каждого: готов ли он к этим реформам. Я недавно задал правительству вопрос. Все говорят: реструктуризировать, структурные преобразования в экономике и прочее. Я задаю вопрос умным людям: скажите, что вы понимаете под структурными реформами и изменением структуры экономики? Все по-разному на это отвечали. Это говорит о том, что прочитали где-то, услышали и понесли в народ. Один из самых главных вопросов сейчас – работа белорусской экономики. И в принципе – качественная, эффективная, приносящая результат работа на местах, и в целом. Александр Лукашенко:

Конечно, экономике у нас есть трудности. Но они преодолимые, не катастрофические. Это наши недоработки, в первую очередь – правительства. Самый главный вопрос у нас, к примеру, это вопрос экспорта. Вы видите все мои поездки. Я вам должен сказать: не бывает, чтобы мы вернулись из командировки той или иной страны, даже Пакистана, Китая, с которыми мы раньше не сотрудничали, не заключив контракты. Я часто спрашиваю: почему нет экспорта, почему вы не едете и не пробиваете окна в Африку, Латинскую Америку, где мы востребованы, чтобы диверсифицировать наш экспорт. «Экономически» сегодня лихорадит многие страны. Многие не только экономически, но и в военном смысле. Как показывает события в Африке, на Ближнем Востоке, утратить мир и стабильность очень просто. Дело нескольких месяцев или даже дней. А обратный процесс может оказаться невозможным в ближайшей и отдаленной перспективе. Александр Лукашенко:

Я иногда думаю, вспоминаю бывшего Президента США, Буша. Помните, некая «арабская дуга», теория. Они тогда что, это запланировали сделать? Вот, пожалуйста, сделали. Вы, наверное, заметили, что сегодня идёт болтовня о некоем противостоянии России и Соединённых Штатов Америки в Сирии. Мы с вами политики: кто знает, в чём суть этого противостояния? Кто там прав, кто виноват? И вот из этого сотканы опасности современной эпохи. Они там разборки устраивают, за нашей спиной, а это хоть всё-таки и огромное государство, мощное государство, но их несоизмеримо меньше по количеству, чем нас. Естественно, такой поворот событий, который происходит в мире, рикошетом ударил и по Беларуси. Мы вынуждены проводить такую политику, чтобы никого не обидеть, никому не навредить, чтобы сохраниться, чтобы устоять. Чтобы опять не стать какой-нибудь провинцией. Это что, неправильная точка зрения? Это же не моя выдумка, это воплощение идей и чаяний всего белорусского народа.

Вадим Боровик, политолог:

У нас нет нигде врагов. Мы видим себя партнёром для всех наших соседей, для любого государства в мире. Для нас главный принцип – сотрудничество с другими странами, взаимное уважение и учёт обоюдных интересов. При этом мы имеем современные виды вооружений, мы имеем возможность дать отпор любому агрессору. Но наша задача, задача нашей внешней политики в том, чтобы нам не пришлось этот мощный потенциал использовать. Вместе с трудностями, перед Беларусью сейчас открывается широкое окно возможностей. Запад пересмотрел политику санкций. Однако не все традиционные партнеры могут смотреть на это беспристрастно. Александр Лукашенко:

Международный авторитет Беларуси существенно возрос, и эта тема затронута здесь не случайно. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (кто бы мог подумать год назад) приняла решение провести свою 26 сессию в Минске. Я согласился. Европа и США, я уже сказал, как-то отошли не только от риторики – ненормальной риторики в адрес Беларуси – но сами приглашают нас к сотрудничеству. Это настораживает некоторых на Востоке. Я хочу задать вопрос. Как бы вы – любой из вас – на моём месте поступили, когда к вам приезжают конкретные люди и говорят: «Давайте разговаривать с вами»? Я отказаться не могу от своих слов, давайте разговаривать. Они приезжают: «Вот проекты, давайте осуществлять». Я сразу: «Условия?» Нормальные условия. Почему нам от них отказываться, особенно с евросоюзовцами? Не без сожаления Президент констатировал, что интеграционные объединения, в которых участвует Беларусь, работают формально. Цели благородные, но все вязнет в рутинных разборках и спорах. Переговоры с Россией по ценам на углеводороды – лишнее тому подтверждение.

Александр Лукашенко: Говорят прямо мне в лицо: «Мы не можем продавать так нефть». Я говорю: «Как это не можем, а соглашения, а договоры?» Мы могли, когда была вон там вон цена, а сейчас не можем. Мы и так вам самый дешевый поставляем газ. Вопрос, говорю, не в том, какой вы нам газ поставляете. Есть соглашения, и их надо выполнять. Давайте в этом году не 68 долларов, как по соглашению, а 100. Наполовину, так? Русский человек, премьер-министр, машет головой. Договорились, всё, 100, Андрей Владимирович, ведите переговоры. Нет, мы на это не пойдём. Мы с момента падения цены, с этого года, даже не с прошлого, хотя и в прошлом году упала цена на нефть и газ, начали платить им по 100 долларов. Нас решили наказать: «А, раз вы нам недоплачиваете, мы вам сократим поставки нефти». Но нефть вся не просто под соглашениями, она законтрактована под определенную цену. Невозможно смешивать вопросы нефтяные и газовые. Тогда я приказал (это было моё распоряжение): «Хорошо, мы теряем определённые суммы. Первое: мы должны это компенсировать». За счёт прокачки по транзиту нефти – до 70 миллионов тонн в год почти, сейчас чуть меньше, транзит в Европу нефти Российской Федерации, коль нас окунули из-за газа в нефтяной вопрос. Вы, наверное, это уже слышали там. В полтора раза подняли, сейчас поднимем до уровня Чехословакии. У нас тонна на 100 километров считается там, по-моему, 50 или 56 центов. В Чехословакии – 2,2 доллара. Но самое главное – я потребовал от правительства немедленно найти альтернативу новую и вернуться к старой. Мы договорились сегодня: танкер загруженный идёт в Одессу. Мы начнём поставлять через Украину на Мозырь нефть для переработки. Сейчас ведутся переговоры с Ираном, который просто мечется в поисках рынка для поставки нефти и готовы нам снижать цену. Вплоть до того, что мы им предоставим все возможности на Мозырском или другом нефтеперерабатывающем заводе. Перерабатывайте свою нефть, продавайте, где считаете нужным, а нашу долю за переработку отдайте. Они это воспринимают. В Пакистане Семашко предупредил, и вас предупреждаю: вернуться к проектам строительства нефтетрубы с Балтики и немедленно закончить модернизацию, особенно Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. Мы хотим только равноправного сотрудничества. Будет это – никогда Россия проблем с нами иметь не будет. Я даже говорил всему руководству России: даже если у нас к власти придут другие люди, а не Лукашенко, здесь проблем не будет. Потому что настолько взаимосвязаны интересы наших государств. Это же не нормально, когда я военному руководству России говорю: «Слушайте, вот две дыры на западном направлении в совместной противовоздушной обороне». Они очень просили, чтобы мы объединённую систему ПВО создали с Россией. Потому что у них от Балтики до Чёрного моря здесь ничего нет, кроме Беларуси, особенно когда Украина вышла. Ради бога, мы же защищаем своё Отечество, у нас единая группировка. Я говорю: «Нам надо С-300 поставить вот здесь, для того, чтобы иметь плотное кольцо нашей обороны». «Мы не можем, у нас С-300 нет». Я говорю: «Мы нашли у вас С-300, под забором валяются. Мы вам покажем». Отремонтировали, модернизировали и поставили на вооружение. Встаёт вопрос: так что? От нас же сегодня требуют, и мы к этому готовы. Мы будем умирать здесь, за Беларусь и Россию, вот на этом направлении западном. Мы так договорились, создав совместную группировку. Так для того, чтобы я защищал вас, должен прийти у вас ещё и автомат купить? Это нормально? У нас друзей нет. У русских белорусов нет друзей, мы остались вдвоём. И я Путину недавно публично сказал: «Придётся спиной к спине стать и защищаться вдвоём». Парламентарии сегодня, как никто другой, вместе с руководством, возможно, будут избраны. Это – их тоже ноша. Должны каждый раз не просто говорить, биться за эти идеи. Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Я бы отметил среди этих тезисов реалистическую оценку отношений с Россией. Причём именно отношений позитивных, развивающихся динамично и конструктивно. Потому что появляется целый ряд людей, которые пытаются тем или иным образом внести рассогласование в те процессы, которые есть. Процессы-то происходят на уровне хозяйствующих субъектов. А попытки есть передать их на политический уровень, чтобы вбит определённый клин. На слова Президента успел отреагировать пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента Российской Федерации:

Дело в том, что мы два союзных государства, Россия и Беларусь, поэтому даже на фоне абсолютно неизбежных коммерческих разногласий контакты не прерываются. Контакты абсолютно всеобъемлющие, и они носят постоянный характер. Быстро или медленно, но, безусловно его (кризис) удастся преодолеть… но ещё раз повторяю: союзнический характер наших отношений – это, наверное, лучший фундамент, который позволяет искать взаимовыгодное решение. Стратегические отношения с Китаем, договоренности почти на 11 миллиардов долларов – это хорошо. Однако работа по поиску новых рынков и партнеров должна идти активнее. Александр Лукашенко:

Приезжаю в Китай, прошу по-дружески Си Цзиньпина: «Мы друзья, страны наши, доверие, почему мы не можем поставлять вам молочную продукцию? Мы готовы создать здесь предприятия, завести молоко, переработать и так далее, мясо. Он на меня смотрит: да нет вопросов. В течение визита решили по говядине вопросы. 35 молочных предприятий, приехали тысяча китайцев, были поражены нашим производством. Я спрашиваю у правительства: вы ждали, пока я туда поеду? Можно ж было договориться с Китаем. Вчера с Узбекистаном. Исполняющий обязанности как стал мне перечислять: 120 БелАЗов, МАЗы, МТЗ, нам нужна продукция ваша мясо-молочная, у вас прекрасная продукция, лучше нет. Они просят, а я сижу и думаю: 32 миллиона человек, куда мы стремимся? Давайте свое не потерям. И мы диверсифицируем экспорт. Но это надо налаживать эти отношения, каждый день работать. Тема отечественного образования в последнее время часто звучит из уст главы государства. Александр Лукашенко: Может, вернутся нам действительно, чтобы занятия начинались в девять часов, а не в восемь? Потому что час ребёнку поспать утром – это благое дело. Всё равно он раньше времени вечером не уснёт. Это я говорю начиная от того, в какое время начинать занятия в школе и до Централизованного тестирования. Знаете, наверное нам придётся модернизировать его. Очень я боюсь, что мы теряем много способных и талантливых людей.

Владимир Стариченок, доцент кафедры Всеобщей истории и методики преподавания истории Белорусского государственного педагогического университета:

Наша система образования хорошая и работает. Но, конечно же, она требует корректировки и улучшений. Намой взгляд проблема – это слишком большое количество информации, которое потребляет школьник. В парламенте множество представителей сферы образования, и это хорошо, это позитивный момент. Потому что тот, кто работал в системе образования, он знает её проблемы. Знает, чем живут дети. На текущие актуальные вопросы, от возможной приватизации до роста цен, тарифов на услуги ЖКХ и раскрепощения деловой инициативы, Президент ответил кратко и четко. Александр Лукашенко:

Такой порядок приватизации у нас, бюрократический, сознательно бюрократический. Я от этого не откажусь. Даже если в парламенте будут придерживаться иного мнения. Знаю, что не будут поддерживать, потому что не мы создавали с вами эту собственность, не только мы, многие поколения. И то, что не принадлежит нам, отдать за бесценок никому не позволено. По ЖКХ. Надо до 100% доводить оплату. Никто не спорит. Каждый должен платить за свое. Каждый должен платить столько, сколько стоит. Давайте потихонечку, аккуратно, 5 долларов на год. Люди понимают, что половину платят. По 5 долларов, плюс может быть на величину инфляции. Это нормальный, понятный путь для людей. Нельзя сразу оглушить людей, как это сделали в Украине. Вот он, рядом пример. Люди перестали платить.

Вадим Боровик, политолог:

Абсолютно правильная позиция о том, что мы не должны проводить галопом приватизацию. Мы видели, как проходила приватизация в Российской Федерации в начале 90-х, когда не понимали, куда уходит собственность, и куда уходят деньги. Сегодня же Александр Лукашенко вручил госнаграды депутатам и сенаторам Национального собрания V созыва. Первым из длинного списка отмеченных был гендиректор «Столичного телевидения» Юрий Козиятко. Президент вручил ему Орден почета. Орденами, медалями, почетными званиями и благодарностями были отмечены многие другие парламентарии. За V созыв Палата представителей приняла сотни законопроектов. А VI есть к чему стремиться.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь IV и V созывов:

Считаю, что работал не зря. Есть успехи по международным делам, сегодня об этом сказал глава государства. Мы получили статус наблюдателя когда я работал в IV созыве в Межпарламентской ассамблее АСЕАН, это юго-восточная Азия. В этом созыве, мы только что подтверждение получили, статус наблюдателя в Латиноамериканском парламенте. Чувствуете, два полюса земных?

Светлана Сороко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь V созыва:

Быў прыняты асноўны і галоуны дакумент для галіны культуры. Гэта Кодэкс аб культуры Рэспублікі Беларусь. Я спадзяюся, што VІ сазыў і усе людзі, якія будуць працаваць, яны таксама… Я таксама пазнаёмілася з імі, яны вельмі адданыя, адказныя і цікавыя, адбыўшыеся асба ў прафесіі, працягнуць дастойна працаваць у Савеце Рэспублікі.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Законы, они должны быть направлены на благо людей, во славу Отечества. Вот это наверное, самое главное, чем должны руководствоваться депутаты. Ну а то, что сегодня в Белой Руси мир, благополучие и спокойствие – я думаю, что это огромная заслуга и депутатов. Поэтому хочется пожелать им всем помощи божьей в дальнейших трудах.