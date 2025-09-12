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Жертвами наводнений на Бали стали 15 человек

12 сентября 2025 06:58
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15 человек погибли и 10 пропали без вести в результате наводнения в Индонезии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами наводнений на Бали стали 15 человек-2

В эпицентре стихии оказался популярный у туристов остров Бали, где власти объявили режим ЧП. Затоплены более 100 населенных пунктов. Свои дома экстренно покинули более тысячи местных жителей. Оползни заблокировали множество дорог и отрезали от внешнего мира несколько деревень. Поиском пропавших без вести занимаются спасатели. По данным властей среди погибших и пострадавших иностранных граждан нет.

# Наводнение

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