Жертвами наводнений на Бали стали 15 человек

15 человек погибли и 10 пропали без вести в результате наводнения в Индонезии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эпицентре стихии оказался популярный у туристов остров Бали, где власти объявили режим ЧП. Затоплены более 100 населенных пунктов. Свои дома экстренно покинули более тысячи местных жителей. Оползни заблокировали множество дорог и отрезали от внешнего мира несколько деревень. Поиском пропавших без вести занимаются спасатели. По данным властей среди погибших и пострадавших иностранных граждан нет.