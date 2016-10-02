Белорусско-китайская перезагрузка: двусторонние отношения вышли на новый уровень развития

Новости Беларуси. Неделя принесла много новостей из Китая. В ходе государственного визита Александра Лукашенко в эту страну, Беларусь и КНР вышли на новый уровень сотрудничества. 11 млрд долларов – такова примерная ценность осенних соглашений в Поднебесной. Впечатляет и список потенциальных направлений сотрудничества. Фактически все – от картофеля до высоких технологий.

Китай – одна из древнейших цивилизаций. Сегодня – еще и бурно растущая экономика мира, конкурирующая за первенство с американской. Вступая на Шелковый путь, – а Беларусь уже неотъемлемая часть этой инициативы – КНР предлагает миру альтернативную экономическую среду для торговли Азии и Европы. И это дорога с двусторонним движением. Китай получает зеленый свет на европейский рынок. А страны «Шелкового пути 2.0» – инвестиции-деньги, технологии, новые рабочие места, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дети – цветы жизни. Китайские дети с цветами – знак высшего уважения. У этих пекинских малышей в руках вся палитра Поднебесной. Чтобы приветствовать глав государств нужно пройти нешуточный конкурс, ведь они – лицо полуторамиллиардной страны.



К этой шумной церемонии мы еще вернемся, а пока – на улицы 20-миллионной столицы, которая меняется буквально на глазах. Это Ольга из Минска. Уже год в Пекине изучает китайскую философию. Девушка с большими голубыми глазами для Поднебесной – настоящая экзотика. Рассказывает нам, о чем секретничает на лекциях с китайскими друзьями.



Ольга Зелковская, студентка Пекинского университета:

Я им рассказываю о Беларуси. Они мне помогают выживать в Китае. Они мне помогают разобраться в китайской философии, я им приоткрываю тайны западной.

Беларусь для китайцев – уже не terra incognita. Ожерелье нового Шелкового пути для многих открыло нашу страну.

Прекрасные китайские девушки украшают роту почетного караула. По четыре в каждой коробке. Хоть и замыкающие, но от парней не отстают. Все вместе – настоящие виртуозы.



Каждое такое действие отточено до миллиметра. Вот они выстроились буквально по струнке, чтобы приветствовать глав государств.

Игорь Позняк, СТВ:

Площадь Тяньаньмэнь – ворота небесного спокойствия – символ китайской нации – эпицентр политики самого большого государства на планете. Именно здесь начинается государственный визит Президента Беларуси, уже девятый в истории отношений двух стран.



Конечно, такая церемония до мелочей продумана государственным протоколом. Но то, что это встреча двух друзей – заметно сразу. О личной взаимной симпатии Александра Лукашенко и Си Цзиньпина белорусский лидер позже расскажет китайским студентам. Хорошие личные отношения – большое дело в большой политике.



Основа отношений Поднебесной и Синеокой – прагматичная экономика. Китай – сегодня номер один в мире по многим позициям уже без оговорок. Беларусь – открытое, но, главное, надежное окно в Европу. Сегодня эта дорога с двусторонним движением нуждается в расширении.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После Вашего визита в Беларусь в мае 2015 года мы очень интенсивно работали над совместным продвижением тех инициатив, которые были Вами высказаны в Минске, и прежде всего экономического пояса Шелкового пути. В этот период активно осуществлялись деловые контакты между нашими странами. Только с сентября 2015 года, за один год, проведено более четырех десятков, 40, визитов в Китай белорусских делегаций во главе с руководителями органов государственного управления, регионов, крупных компаний. В свою очередь, нашу страну посетило огромное количество делегаций государственных и партийных органов КНР.

Си Цзинпина сегодня называют одним из самых влиятельных политиков мира – и это даже по версии американских СМИ. Он действует смело и решительно, по принципу «Китай – это здесь и сейчас». И Беларусь на этом поле игрок далеко не случайный.



Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Очень рад видеть, что достигнутые нами договоренности эффективно реализуются. Мы готовы вместе с вами заниматься единым планированием дальнейшего развития двусторонних отношений, чтобы придать им новый импульс на благо наших народов.

Тет-а-тет политики будут общаются еще около часа. И вот главный политический итог дня и всего государственного визита. Беларусь вошла в четверку самых близких мировых партнеров Китая. Главы государств лично ставят подпись под документом с особой пометкой «доверительное, всестороннее, стратегическое и взаимовыгодное» сотрудничество.



Четыре прилагательных по сути открывают для Беларуси дорогу в элитный политический клуб. До сих пор этот статус имели лишь Россия, Великобритания и Пакистан.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

В политической сфере мы вышли на новый уровень двусторонних отношений. Это беспрецедентный уровень. Ранее мы входили в группу 24 стран всестороннего стратегического партнерства, теперь мы вышли на индивидуальные отношения.

За политическим локомотивом обязательно идут вагоны экономики. 11 миллиардов долларов – эффект всех подписанных соглашений, а их почти три десятка. Деньги пока потенциальные, но механизм целой серии совместных проектов запущен. Это и производство двигателей нового поколения, и строительство социального жилья.



Два государства отныне декларируют новый формат экономики. Это переход от кредитных – когда Китай финансировал проекты – к инвестиционным отношениям.



Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Прямые иностранные инвестиции из Китая в прошлой пятилетке увеличились в 10 раз. То есть поступательное движение очевидно. Мы присматривались друг к другу. Мы в большей степени позиционировали кредитно-инвестиционное сотрудничество. Пришло время для того, чтобы осуществлять взаимное проникновение бизнеса.

Перейти к решительным экономическим действиям Александр Лукашенко предлагает незамедлительно. И уже в ноябре приглашает китайского премьер-министра посетить Беларусь.



Главным и самым выгодным совместным проектом был и остается «Великий камень» – белорусско-китайский индустриальный парк под Минском должен стать точкой притяжения для всей Европы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это в широком смысле международный проект, поскольку компании разных стран стремятся туда. Он начинался как белорусско-китайский. Сегодня американцы и евросоюзовцы хотят участвовать в этом проекте. В Беларуси технологический парк «Великий камень» должен стать образцом еще и потому, чтобы продемонстрировать всему миру, и прежде всего – высокотехнологичной Европе, что такое Китай сегодня. Вы знаете, что вокруг устремления Китая ходит масса небылиц. Почему?Потому что никто не хочет укрепления, усиления и расширения зон экономического влияния и воздействия Китайской Народной Республики. Как я говорил, в мире идет жестокая конкуренция, и, прежде всего – в экономике. И Китай правильно избрал тактику: определил направление Шелкового пути. И в этом плане те государства, через которые будет проходить, скажем так, эта дорога Шелкового пути, становятся друзьями Китая, потому что Китай инвестирует миллиарды долларов в экономику этих государств. Чтобы и эти государства развивались, чтобы они были дружественными. И нам надо там, в центре Европы, построить образцово-показательный технологический комплекс, чтобы другие страны Европы, увидев это, пожелали сотрудничать с Китаем.

Для Китая строительство Шелкового пути – самый амбициозный проект новейшего времени. И Беларусь здесь обязательно сыграет свою роль – ведь положение обязывает.



«Великий камень» под Минском – настоящая жемчужина в ожерелье Шелкового пути. Это слова Си Цзинпина, произнесенные год назад в Минске. О той исторической встрече Александр Лукашенко рассказывает китайским студентам.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посещая Минск совсем недавно, в прошлом году, Си Цзиньпин побывал на месте узлового пункта строительства этого Шелкового пути в направлении Европы. Имя ему в Беларуси – «Великий камень». И он назвал это место жемчужиной Великого Шелкового пути. А по дороге в Минск, когда мы возвращались, он мне сказал, что таких условий и таких мест нам никто в мире не предлагал. Теперь, говорит, мы видим, что Беларусь – это надежный, честный и порядочный друг, которых мы не имеем в мире. А еще позже один из членов политбюро, будучи у меня, сказал, что Си Цзиньпин только одному человеку может открыть свою душу в мире – это Президенту Беларуси. Такие добрые отношения сложились у нас с вашим руководителем. Мы действительно друзья.

Учить китайский сегодня не просто модно, а жизненно необходимо. В университетах Поднебесной учатся 600 студентов из нашей страны. Две тысячи китайских – получают знания у нас. Учитывая новый уровень отношений двух стран, их должно быть в разы больше. Найти общий язык помогут и стройотряды – Александр Лукашенко приглашает молодых людей из Поднебесной с пользой отдохнуть

в Беларуси.

Сегодня два государства упрощают визовые формальности. Уже китайские туристы могут гостить в Беларуси без визы несколько дней. Возможно, дело пойдет и дальше. Тем более, что в Поднебесной появится еще один островок нашей страны – генконсульство в Гуанчжоу – это богатейший регион, а его ВВП сопоставим со среднеевропейским государством.



Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Китайские компании активно выходят за рубеж. Они получили поручения. Речь о том, чтобы стать мировыми лидерами в отдельных отраслях. Чтобы объединиться и создать предприятия в лучших точках мира. У нас есть преимущества, связанные с логистикой, с рабочей силой.

Целую серию совместных проектов запускают производители двух стран, а для многих белорусских продуктов теперь зеленый свет на необъятном китайском рынке.



Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

расширяется ареал поставко нашей продукции на китайский рынок. Включает в себя мясную продукцию, молочную, десткое питание.

Игорь Позняк, СТВ:

Лев проснулся. Эта метафора прекрасно и точно описывает роль Китая в современной геополитике. Недавно в Париже Си Цзиньпин напомнил миру слова Наполеона о том, что Китай – это спящий лев. Так вот, сон уже позади, он переходит к активным действиям.

А вот и последнее тому подтверждение. В главный государственный праздник Поднебесная вновь громко о себе заявила. Китайский юань в субботу официально стал пятой мировой валютой, пополнив корзину МВФ. Сегодня на планете только об этом и говорят.