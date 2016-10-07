Экспорт, бизнес, услуги ЖКХ: выступление Александра Лукашенко перед депутатами парламента

Новости Беларуси. Шире распахнуть ворота в Беларусь, преодолеть негативные тенденции в экономике и придать импульс развитию бизнеса в стране. Президент Беларуси поставил задачи Парламенту шестого созыва. В овальном зале Дома правительства состоялось совместное заседание обеих палат бело русского парламента предыдущего и избранного в сентябре составов. В шестом созыве Палаты представителей 110 народных избранников. Из них 28 сохранили депутатский портфель. Обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко называет главное, на чем должна строиться работа депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важны опыт и знания взрослых людей и более молодых людей, пришедших в парламент. Если мы, как нам советуют, но не делают там, на Западе, весь парламент выкосим и сюда придут исключительно новые депутаты и ни одного «старика», преемственности парламентариев не будет. Опыт парламента предыдущего, пятого созыва, который они накопили, мы просто угробим, а на это не имеет права ни одно государство.

Посмотрите на Запад, там никто не смотрит: возрастной, не возрастной. И к нам они приезжают. За 70 лет, под 80 – это считается нормальным. Главное – чтобы голова работала и ноги ходили. Нам нужны мозги. Нам нужны люди толковые, творческие, независимо от возраста. Особенно в парламенте. Парламент, я скажу откровенно, я работал в этом парламенте немало лет, – это сход, собрание мудрецов. Но чтобы мудрецы не уснули, нужна молодежь. Она должна представлять свой слой нашего общества.

Женщины с нами не могут на равных соревноваться, потому что они плюс дополнительно половину своего времени отдают нам: кто – на кухне, кто – детям. Поэтому на эту небольшую долю мы должны их поддерживать. И думаю, тут ни Запад, ни Восток, ни наши внутренние разные силы не могут нам сказать плохого, что мы поддерживаем женщин. Более того, я всегда говорю, что женщина по своей сути более стабильный человек. Она опасается прикоснуться к «горячему», она никогда не пойдет на сделку с совестью, на что мы, мужчины, всегда готовы.

В своей речи Александр Лукашенко затронул немало актуальных для страны тем. Безусловно, экономическая ситуация сегодня волнует как целые министерства, так и отдельно каждого белоруса. От положения дел в этой сфере зависит благосостояние всего народа. И здесь первостепенная задача – наращивание экспорта. По мнению главы государства, Беларуси необходимо плотнее работать с соседями и союзниками.

Александр Лукашенко:

Самый главный вопрос у нас – вопрос экспорта.

Вы видите все мои поездки. Я вам должен сказать: не бывает, чтобы мы вернулись из командировки той или иной страны, даже Пакистан, Китай, с которыми мы раньше не сотрудничали, не заключив контракты. Я часто спрашиваю: почему нет экспорта, почему вы не едете и не пробиваете окна в Африку, Латинскую Америку, где мы востребованы, чтобы диверсифицировать наш экспорт. Приезжаю в Китай, прошу по-дружески Си Цзиньпина: мы друзья, страны наши, доверие, почему мы не можем поставлять вам молочную продукцию? Мы готовы создать здесь предприятия, завести молоко, переработать и так далее, мясо. Он на меня смотрит: да нет вопросов. В течение визита решили по говядине вопросы. 35 молочных предприятий, приехали тысяча китайцев, были поражены нашим производством. Я спрашиваю у правительства: вы ждали, пока я туда поеду?

Можно ж было договориться с Китаем. Вчера с Узбекистаном. Исполняющий обязанности как стал мне перечислять: 120 БелАЗов, МАЗы, МТЗ, нам нужна продукция ваша мясо-молочная, у вас прекрасная продукция, лучше нет. А я сижу и думаю: 32 миллиона человек, куда мы стремимся, давайте свое не потерям. И мы диверсифицируем экспорт. Но это надо налаживать эти отношения, каждый день работать.

Еще один вопрос из этой же плоскости – роль бизнеса. Александр Лукашенко подчеркивает: деловую инициативу нужно развивать. Президент поручил с 1 января снять проблему избыточного количества проверок предприятий.

Александр Лукашенко:

Бизнес в Беларуси должен получить мощный импульс для развития.

С этой целью нужно, не откладывая в долгий ящик, проработать законодательную базу, сформировать благоприятные условия без формальных ограничений, надуманных требований и излишней перестраховки. Специалисты говорят: да, мы хвастаемся, мы можем заявить (заявительный ведь у нас принцип), заявление написал, зарегистрировал бизнес. А потом, говорят, придут медики, учителя, МЧС – и труба, не рад, что ты зарегистрировался.

Поэтому с 1 января, как мы и договаривались, все это снять. Если хотите, подпишу указ, декрет. Чтобы человек зарегистрировался и начал работать при соблюдении определенных требований санитарии и пожарной безопасности. Но увеличить ответственность бизнесмена – не дай бог пожар или зараза. Чтобы он понимал, что ему не надо кланяться к чиновникам ходить за какими-то справками, разрешениями. Минимальные 2-3 разрешения по противопожарной безопасности и так далее. А дальше будешь отвечать головой.

С 1 января мы эту проблему должны снять. Мы это можем сделать. Мы должны сделать максимум, чтобы наши люди имели работу и имели возможность заработать. Прямо направляя их: работай – заработаете, в Беларуси это можно сделать. И парламент должен быть той площадкой, где прорабатываются эти вопросы.

Не обошел вниманием Президент и тему, которая всегда вызывает отклик у белорусов. Жилищно-коммунальное хозяйство – как дальше будем оплачивать услуги. Прозвучала и тема приватизации госпредприятий. В этом вопросе позиция главы государства непреклонна: необдуманной приватизации не будет.

Александр Лукашенко:

Такой порядок приватизации у нас, бюрократический, сознательно бюрократический. Я от этого не откажусь. Даже если в парламенте будут придерживаться иного мнения. Знаю, что не будут поддерживать, потому что не мы создавали с вами эту собственность, не только мы, многие поколения. И то, что не принадлежит нам, отдать за бесценок никому не позволено.

По ЖКХ. Надо до 100% доводить оплату. Никто не спорит. Каждый должен платить за свое. Каждый должен платить столько, сколько стоит.

Давайте потихонечку, аккуратно, 5 долларов на год. Люди понимают, что половину платят. По 5 долларов, плюс может быть на величину инфляции. Это нормальный, понятный путь для людей. Нельзя сразу оглушить людей, как это сделали в Украине. Вот он рядом пример. Люди перестали платить.

В завершение встречи в Овальном зале прозвучали слова благодарности и состоялась церемония вручения государственных наград.

За плодотворную работу на ниве законотворчества, неоценимый вклад развитие социальной и экономической жизни страны парламентарии пятого созыва удостоены медалей и орденов. В числе награжденных – генеральный директор нашего телеканала Юрий Козиятко.

После выступления Президента парламентарии не торопились расходиться и главные посылы Александра Лукашенко уже обсуждали в кулуарах. Международные отношения и связи с самым проверенным партнером – Россией, кропотливая работа над повышением рентабельности отечественных товаров, реформы в образовании.

Для достижения поставленных задач новому составу парламента предстоит непростая работа над совершенствованием законодательной базы, а тем, кто покидает парламентский пост, – воплощать в жизнь законотворческую практику.

Оксана Михальчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Общение с Президентом – это всегда посыл для дальнейшего вдохновения, оптимизма, настроенности на плодотворную работу.

Интересно было слушать посылы в отношении подходов к системе образования, начиная от дошкольного и до высшего. Здесь есть над чем поработать. Но, мне кажется, у нас много хороших традиций, которые не стоит менять, а только поэтапно их реформировать.

Виктор Щетько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва:

С ценами сегодня есть вопросы, эта тема тоже была затронута сегодня главой государства. И, конечно, вопрос поставлен правильно: раз есть у нас согласие, есть подписанные договоры, то цена должна быть одинаковой для производителей в едином рынке. Раз мы работаем сегодня в едином рынке, и топливная продукция, и газ надо, чтобы совпадали. Иначе сложно конкурировать.