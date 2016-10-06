Шавкат Мирзиеев Александру Лукашенко: «У нас очень много есть точек соприкосновения в экономике»

Новости Беларуси. Из Пакистана Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Узбекистан.

6 октября самолёт главы государства приземлился в аэропорту Самарканда.

У трапа самолета Александра Лукашенко встретил исполняющий обязанности Президента Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мирзиеев. В его сопровождении Александр Лукашенко посетил кладбище, где похоронен Первый президент Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К могиле Ислама Каримова были возложены цветы.

Александр Лукашенко почтил память Ислама Каримова и во Дворце форумов, куда 6 октября также несут цветы и венки, высказал соболезнования вдове умершего Президента.

Напомним, что Ислам Каримов умер 2 сентября после перенесённого инсульта на 79 году жизни.

Его избрали главой государства в 1991 году и всё это время он был бессменным Президентом Узбекистана. Сейчас обязанности главы государства исполняет Шавкат Мирзиеев. Во время двусторонней встречи Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что народы дружественные, и необходимо углублять экономическое сотрудничество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю ваше отношение к нашему народу, и я вам за это очень благодарен. Мне о вас многие рассказывали белорусы, которые с вами работали: о ваших поступках, о вашем мнении в отношении людей. Я в Пакистане был и Наваз Шариф мне об этом говорил: «Молодцы, узбеки». Про вас начал рассказывать: держатся.

Они не стали пылить тут, спокойно идут к президентским выборам. Знаете, вот это – по-белорусски! Спокойствие это, мудрость.

Узбеки древний народ, цивилизованный народ, сделавший немало для цивилизации. Поэтому он себя вот так вот достойно ведёт. И я скажу, что это – честь, сегодня быть одним из руководителей этого народа. Мы всячески желаем вам успехов в это трудное время. Очень желаем вам, чтобы всё было спокойно.

И я уверен, что в будущем Узбекистан будет мощным государством Центральной Азии. Мы немножко отстали в отношениях, в экономике. Уверен, что в ближайшее время – год, два, три – мы обязательно уйдем от этого смешного товарооборота. У нас есть огромный потенциал.

Мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нашей экономике.

Они взаимодополняемы, наши экономики – вы, как бывший премьер, это знаете. Да и в настоящем: вам приходится сейчас за двоих работать. Прекрасно знаете нашу экономику, поэтому мы действительно договоримся и определим рамки нашего официального визита когда вы уже сформируете правительство, президентские выборы проведёте. Это не горит.

Ну а сегодня у меня должен был начаться официальный визит. Этот визит не таким должен был быть. Ну что ж… жизнь идёт, продолжается. Её не изменишь. Ну а наша с вами задача – сделать так, чтобы вот эти терпеливые белорусские и узбекские народы, очень талантливые, имели достойные взаимоотношения. И мы это сделаем.

Шавкат Мирзиеев, исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан:

Когда мы чувствуем плечо настоящего друга, который в эти тяжёлые минуты поддерживает – это… Я думаю, за сегодняшний ваш визит народ Узбекистана ещё и ещё раз благодарит. Я думаю, сегодня вся республика наша ощутила то искреннее ваше отношение к Исламу Абдуганиевичу, к народу Узбекистана. Я ещё раз хочу выразить вам искреннюю благодарность.

Я думаю, Беларусь – это наш надежный, искренний, давний партнер, дружественная страна. И с Беларусью у нас очень много общего.

Я уже вам говорил, что это честный, добросовестный, трудолюбивый народ. Конечно, тот товарооборот, который сегодня между нами существует, не устраивает ни вас, ни нас. Мы должны найти точки соприкосновения, чтобы он вырос. А у нас очень много есть точек соприкосновения в экономике.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.