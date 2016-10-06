Итоги визита Александра Лукашенко в Исламабад: заключено 15 соглашений с Пакистаном

Новости Беларуси. Завершился официальный визит Президента Беларуси в Пакистан. Совместные предприятия, проекты в образовании, науке и прочих сферах. Достигнутые договорённости станут импульсом для дальнейшего динамичного развития отношений.

Минск и Исламабад договорились углублять дружественные связи и за 4 года достичь товарооборота в миллиард долларов.

Переговоры Президента Беларуси с самыми влиятельными политиками Пакистана закончились практически у трапа самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй официальный визит главы Беларуси в Пакистан еще раз засвидетельствовал: у дружбы между Синеокой и Исламской Республикой характер партнёрский и даже стратегический. Отношений нового типа, которые основаны на взаимном уважении, дружбе и учёте интересов друг друга.

Партнеры, а теперь еще можно с уверенностью сказать и «друзья» подчеркивают: сотрудничество должно отвечать не только сюитным интересам двух государств, но и задачам долгосрочного развития. За двухсторонним диалогом в Исламабаде внимательно следили и за пять тысяч километров от стола переговоров.

Юрий Шевцов, директор Центра проблем европейской интеграции:

Это очень емкий рынок, там население больше, чем в России. Это рынок страны, которая во многом совпадает с нашими интересами. То есть это страна не индустриализированная, там огромное значение имеет сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство.

Отсюда и наш первый интерес: это поставки сельскохозяйственной техники самой разнообразной туда.

Ударение в диалоге поставили на укреплении, прежде всего, сотрудничества экономического. Миллионы в контрактах – вот тот самый общий язык, который понятен без перевода.

За последний год в Пакистан значительно увеличился экспорт оборудования.

Новые перспективы наметились и в ранее недоступных для нас сферах.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Мы очень надеемся на продуктивную работу посольства в части отмены пошлин, чтобы уравнять нас в конкурентоспособности с производителями югоазиатского региона.

Специалисты отмечают – это тот самый случай, когда переговоры не превратились в протокольные разговоры. В делегации те, от кого напрямую теперь зависит результат проделанной на государственном уровне работы. Бизнес представляли руководители крупнейших белорусских холдингов и частных компаний.

Уже после первого дня общения стало понятно: кроме в прямом смысле «непаханых» «белорусами» пакистанских полей,

шансы проторить дорогу на новый рынок появились практически у всех флагманов отечественного машиностроения.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Я считаю, что у нас есть хороший шанс, учитывая очень хорошие отношения между руководителями наших стран. Это позволит нам, если не спать, закрепиться на рынке Пакистана. А спать мы не намерены, поэтому я уверен, что у нас всё должно получиться.

В 2015 году, когда отношения с Пакистаном были «сняты» с паузы, страны подписали почти 60 документов о развитии сотрудничества.

Во время нынешнего визита портфель договоренностей пополнился еще 15 соглашениями.

Все они создают благоприятные условия для развития делового разговора ведомств, регионов, общественных и деловых кругов, представителей науки, культуры и образования двух стран. А межгосударственные обмены на самых разных уровнях поставлены на системную основу.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Наше сотрудничество вышло на новый уровень. Если мы раньше говорили о простых поставках той продукции, которая производится у нас, в Пакистан, и той, которая производится в Пакистане – к нам. То сейчас Президент и премьер-министр Пакистана говорили о необходимости выхода на новый, более высокий уровень: о необходимости углубленного кооперационного сотрудничества. Для нас интересны сферы промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий, образования. По всем этим направлениям у нас заключены конкретные контракты и соглашения во время нынешнего визита.

Уже после завершения официальной части визита Александр Лукашенко и Наваз Шариф продолжили неформальное общение.

В знак особого уважения премьер-министр пригласил белорусского лидера в загородную резиденцию. Общение длилось около двух часов.

Осмотрев территорию, а располагается дом пакистанского лидера в горах, Александр Лукашенко и Наваз Шариф обменялись подарками. Завершилась неформальная встреча обедом.

Юлия Бешанова, СТВ:

Дорогой друг, товарищ, брат – по наблюдению журналистов, именно эти слова чаще всего звучали эти три дня в адрес белорусских коллег от пакистанских партнеров. А утренние газеты вышли под заголовками «Из Беларуси с любовью» и с суммами миллионных контрактов. Об особой важности визита Александра Лукашенко говорит и тот факт, что все встречи на высшем уровне транслировались по национальному каналу в прямом эфире. И ещё один нюанс: