Президент Беларуси 7 октября вручил госнаграды членам парламента

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Глава государства Александр Лукашенко обратился к парламентариям. В Овальном зале Дома правительства прошло совместное заседание обеих палат белорусского парламента V и VI созывов.

В зале присутствовали в том числе депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, представляющие интересы жителей столичной области. Депутаты и сенаторы уверены: новый состав Национального собрания будет работать на интересы народа, и преемственность в законотворчестве сохранится.

Николай Родоман, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель агрокомбината “Снов” Несвижского района:

Я могу, конечно, гордиться тем, что меня избрали на второй срок. Работая в парламенте четыре года, хочу сказать, что проделана громаднейшая работа в сфере принятия законов. С уверенностью могу сказать, что та социальная направленность работы Совета Республики, где я работал 4 года, она сохранится. И в парламент, надеюсь, пришли профессионалы, подготовленные люди, которые будут продолжать в лучших традициях для наших людей.

Президент также вручил государственные награды депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания V созыва.

Орденом Почета награжден генеральный директор нашего телеканала, Юрий Казиятко.

Директор Дворца культуры Молодечно Светлана Сорока награждена медалью Франциска Скорины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.