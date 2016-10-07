Преемственность, реформы, внешняя политика: Александр Лукашенко выступил перед парламентариями

Новости Беларуси. Преодоление негативных тенденций в экономике и выход на устойчивые темпы развития, возросший авторитет Беларуси на международной арене и необходимость ведения взвешенной внешней политики. На этом Президент Беларуси акцентировал внимание 7 октября, обращаясь к парламентариям.

В эти минуты в Овальном зале Дома правительства продолжается совместное заседание обеих палат белорусского парламента пятого и шестого созывов. Формат встречи уникален. Фактически сегодня полномочия сдает прежний состав парламента, а к делам на законодательной ниве приступает новый. В шестом созыве Палаты представителей – 110 народных избранников. Из них 28 сохранили депутатский портфель. Обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко называет главное, на чем должна строиться работа депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важны опыт и знания взрослых людей и более молодых людей, пришедших в парламент.

Если мы, как нам советуют, но не делают там, на Западе, весь парламент выкосим и сюда придут исключительно новые депутаты и ни одного «старика», преемственности парламентариев не будет. Опыт парламента предыдущего, пятого созыва, который они накопили, мы просто угробим, а на это не имеет права ни одно государство.

Посмотрите на Запад, там никто не смотрит: возрастной, не возрастной. И к нам они приезжают. За 70 лет, под 80 – это считается нормальным. Главное – чтобы голова работала и ноги ходили. Нам нужны мозги. Нам нужны люди толковые, творческие, независимо от возраста. Особенно в парламенте. Парламент, я скажу откровенно, я работал в этом парламенте немало лет, – это сход, собрание мудрецов. Но чтобы мудрецы не уснули, нужна молодежь. Она должна представлять свой слой нашего общества.

Женщины с нами не могут на равных соревноваться, потому что они плюс дополнительно половину своего времени отдают нам: кто – на кухне, кто – детям.

Поэтому на эту небольшую долю мы должны их поддерживать. И думаю, тут ни Запад, ни Восток, ни наши внутренние разные силы не могут нам сказать плохого, что мы поддерживаем женщин. Более того, я всегда говорю, что женщина по своей сути более стабильный человек. Она опасается прикоснуться к «горячему», она никогда не пойдет на сделку с совестью, на что мы, мужчины, всегда готовы.

В своей речи Александр Лукашенко затронул немало актуальных для страны тем. Одна из них – необходимость проведения реформ в стране. Александр Лукашенко уже не раз озвучивал свою позицию по этому вопросу. По мнению главы государства, к серьезным изменениям в первую очередь должен быть готов белорусский народ.

Александр Лукашенко:

Я готов к любым реформам,

Козиятко в своей передаче это недавно подчеркнул, президент готов к реформам любым. Самым жестким. Жестче, чем требует МВФ. Вопрос в другом: готовы ли вы к ним? Я обращаюсь к вам, представителям народа. Спросите у каждого: готов ли он к этим реформам. Я недавно задал правительству вопрос. Все говорят: реструктуризировать, структурные преобразования в экономике и прочее. Я задаю вопрос умным людям: скажите, что вы понимаете под структурными реформами и изменением структуры экономики? Все по-разному на это отвечали. Это говорит о том, что прочитали где-то, услышали и понесли в народ.

Еще одна тема – внешняя политика Беларуси. Александр Лукашенко – за взвешенную позицию в этом вопросе.

Александр Лукашенко:

Мир скатывается к открытому «горячему» противостоянию. Ситуация хуже, чем в годы холодной войны. Право сильного доминирует. Лицемерие и неискренность в международных отношениях, особенно между геополитическими игроками. Попрание международного права под якобы благовидными предлогами. Все государства стремятся на этом фоне найти свою нишу. Создаются новые региональные, интеграционные структуры, которые стремятся защитить себя высокими оградительными барьерами, в первую очередь в экономике. Естественно, такой поворот событий, который происходит в мире, рикошетом ударил и по Беларуси. В этих условиях на первый план стала выходить внешнеполитическая деятельность.

Должен признать, что мы часто говорили о многовекторности, но в реальности все-таки летели больше на одном крыле. Однако жизнь показала, что в условиях кризиса в такой ситуации мы оказываемся слишком подверженными риску быть зависимыми от политических настроений руководства соответствующих государств.

Наша задача – добиться реального позитивного баланса в отношениях со всеми соседями, всеми ведущими геополитическими центрами силы.

Неимоверно сложная задача. И мы не балансируем, не сидим на двух стульях. Мы вынуждены проводить такую политику, чтобы никого не обидеть, никому не навредить, чтобы сохраниться, чтобы устоять.

Продолжая разговор о внешней политике, глава государства, конечно, не мог не затронуть вопрос сотрудничества с основными партнерами нашей страны. Александр Лукашенко поделился с парламентариями впечатлениями от прошедшего государственного визита в КНР и подчеркнул, что Китай видит в Беларуси равноправного партнера. В Овальном зале Президент также прокомментировал газовую проблему с Россией. И отметил, что видит сотрудничество с Россией по принципу «на равных».

Александр Лукашенко:

Недавно приезжают к нам работать журналисты из России. Не будем называть фамилии. Попросились на работу. Начали с ними разговаривать наши специалисты: почему вы так относитесь в средствах массовой информации к Беларуси, что за политика. Ответ поразительный. Я его специально обнародую: а у нас указание сверху, из Администрации Президента России – ничего хорошего о Беларуси (вы это и видите), а если что-то, то в шутливом тоне, то, что выгодно нам.

Почему я это говорю? Не надо меня упрекать в том, что мы до сих пор не приняли по договору с Россией Конституцию Союзного государства. У нас друзей нет. У русских и белорусов нет друзей. Мы остались вдвоем. И я Путину недавно публично сказал: придется спиной к спине стать и защищаться вдвоем. Парламентарии сегодня, как никто другой вместе с руководством, возможно, будут избраны – это их тоже ноша – должны каждый раз не просто говорить, биться за эти идеи.