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Дзермант: перед Россией возникает угроза тотальной морской блокады со стороны НАТО, это чревато серьёзным конфликтом

01 июля 2022 16:57
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Новости Беларуси. В то время как американские политики игнорируют назревающий в США политический кризис, они пытаются вмешаться в политические процессы в других странах, используя для этого различные провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запад пытается прощупать нашу оборону на прочность, но лидеры Беларуси и России четко дают понять: провоцировать наши страны не стоит, ведь оборона сильна.

Алексей Дзермант в рубрике «Смыслы» проанализирует ситуацию.

Дзермант: перед Россией возникает угроза тотальной морской блокады со стороны НАТО, это чревато серьёзным конфликтом-1

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

​Политолог: время ответных мер. Читайте здесь.

Последняя на этот момент встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге выдалась совершенно не рутинной, она дала много инфоповодов и пищи для аналитиков со всех сторон.

Лидеры стран традиционно решают насущные проблемы в экономической сфере, потому как она особенно чувствительна для благосостояния наших народов, поэтому в очередной раз президенты проговорили возможности, связанные с логистикой – в плане поставок белорусских калийных удобрений через порты Ленинградской области, строительство белорусского терминала в Бронке.

Дзермант: перед Россией возникает угроза тотальной морской блокады со стороны НАТО, это чревато серьёзным конфликтом-4

Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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