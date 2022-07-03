Вадим Боровик о безвизовом режиме для поляков: «Иногда мягкая сила гораздо более эффективна»

Как бы ни сгущались тучи, Беларусь выступает за единство и укрепление добрососедских связей. В частности с Польшей. Тому подтверждение – разрешение безвизового въезда жителям этой страны в Беларусь. Такой режим для поляков начал действовать уже с 1 июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но наши благие намерения не оценили в Варшаве. Власти Польши призвали своих граждан отказаться от посещения Беларуси. Но, как показывает практика, такие уговоры ни на кого не действуют. С апреля упрощенный режим пересечения границы установлен для жителей Литвы и Латвии. Несмотря на откровенные запугивания со стороны властей, прибалты охотно едут в нашу страну. А в приграничных областях отмечается особенный спрос на наши продукты, топливо, медицинские и туристические услуги.

Вадим Боровик, политолог:

Даже несмотря на то, что иногда наши партнеры и соседи ведут себя не совсем дипломатично, мы демонстрируем то, что мы будем рады видеть на своей гостеприимной белорусской земле наших польских соседей. И, в принципе, это нормальная политика, не всегда нужно на какие-то выпады в наш адрес отвечать тем же. Иногда мягкая сила гораздо более эффективна. Поэтому я считаю, что это вполне обдуманный, прагматичный шаг. И это пойдет на пользу развитию туристического бизнеса Беларуси, экономике белорусской. Мы видим, как прибалты сегодня… Уже более 100 тысяч к нам приехало в Беларусь, потому что они увидели: здесь качественный европейский сервис по белорусским ценам.