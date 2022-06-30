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«Это диктат и ультиматум». Лавров о политической линии Запада

30 июня 2022 15:18
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Новости Беларуси. Продолжила рабочий график Александра Лукашенко встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевыми стали сразу несколько тем: безопасность у границ Союзного государства, проводимая Западом политика и в целом развитие белорусско-российких отношений.

Лукашенко: «У нас достаточно с Россией сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград». Подробнее здесь.

«Это диктат и ультиматум». Лавров о политической линии Запада-1

В продолжение темы безопасности говорили об опасениях в связи с действиями НАТО у границ Союзного государства. Речь о тренировках западной авиации по применению ядерного оружия. Возможно, здесь будет необходимо вести схожую ответную политику. Но, как отметил наш Президент, Беларусь и Россия еще зеркально не отвечали.

«Это диктат и ультиматум». Лавров о политической линии Запада-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы категорически не согласны с линией, которую проводит Запад. Это диктат, ультиматум, навязывание своих требований, использование абсолютно нелегитимных, незаконных, нарушающих Устав ООН санкций. И многие другие действия, которые ведомые Соединенными Штатами западные коллеги пытаются навязать на замену международного права, которые носят универсальный характер. Некие свои правила, которые придумали в их узком кругу.

Еще одной темой встречи стало развитие Союзного государства и реализация принятых ранее 28 интеграционных программ. К слову, они уже на 40 % воплощены в практические решения и начинают работать на экономику и социальную сферу Беларуси и России.

# Международная политика # Сергей Лавров # Александр Лукашенко # Фотофакт

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